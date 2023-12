El régimen aduanero

Para que Colombia logre ser un país desarrollado económica y socialmente en las próximas tres décadas se necesita crecer a tasas superiores anuales del 6%. Esto solamente se logra exportando bienes y servicios, pues el mercado interno no es suficiente para lograr estos niveles.



¿Qué es lo mínimo que necesitan las empresas para insertarse en las cadenas regionales y globales de valor y participar en el comercio exterior? Una aduana moderna, que facilite el comercio con un control eficaz.

Hace más de quince años, hemos luchado por la modernización de la Aduana que incluya una coordinación del régimen aduanero con estándares internacionales y un sistema informático que responda a las necesidades del comercio exterior. Se han hecho intentos, pero a hoy no se logra esta anhelada modernización.



Lo que sí hemos visto, infortunadamente, es una serie de reformas al régimen sancionatorio que han endurecido el sistema, aumentando ostensiblemente el monto de las sanciones.



Recientemente y bajo la declaratoria de contingencia por fallas del sistema informático, la Dian, con un afán que aún no entendemos, publicó un proyecto que modifica el Decreto 1165 con el anuncio de una “mini-modernización” del régimen aduanero colombiano. Es difícil pensar que lo que no se ha logrado en veinte años se haga en un mes por decreto.



Dentro de esa modernización anunciada, se habla de dos líneas no negociables: la obligatoriedad de las declaraciones anticipadas para todo el universo arancelario y la inspección de toda la carga en el lugar de arribo que conlleva una nueva declaración de ingreso para la mercancía con destino a depósitos y zonas francas. Ambos cambios contemplan una transformación de la cadena logística que implicarían ajustes no solamente a nivel de sistemas informáticos sino también de infraestructura y a nivel regulatorio que merece un estudio cuidadoso.



Sobre la capacidad del sistema informático de la Dian, tenemos interrogantes, que se confirman con la evidencia de que completamos más de un mes operando bajo contingencia del sistema SYGA, porque la entidad no ha superado las dificultades tecnológicas.



Nos sorprende así que el área tecnológica de allí afirme que el aplicativo “modernizado” para el nuevo decreto estará listo este año, cuando no está solucionada la intermitencia de la plataforma, que genera altos sobrecostos a los importadores.



En la Andi, como representante de los industriales, valoramos el esfuerzo por combatir el contrabando. Y, en ese sentido, no nos oponemos al control, pero es fundamental que estas medidas no impacten negativamente el comercio.



Por eso, consideramos que es necesario hacer una medición del impacto, analizando si toda la cadena está preparada para asumir estos ajustes estructurales. También propusimos la implementación de pilotos que permitan comprobar si, entre otras, el sistema informático de la Dian está preparado, si la realidad de las operaciones se ajusta a los procedimientos propuestos y si la infraestructura logística es suficiente.



Adriana Vargas Saldarriaga

Directora de Industria de la Andi.