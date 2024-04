El revanchista

Hace pocos días falleció el premio Nobel de economía Daniel Kahneman, quien cuestiona el supuesto fundamental de muchas escuelas económicas acerca la racionalidad en la toma de decisiones. Un buen ejemplo de esto comportamientos lo vive Colombia por estos días con las decisiones absurdas del señor Petro. No faltará quien enmarque sus actitudes en un pretendido gran plan de largo plazo donde estaría construyendo su nuevo modelo de sociedad. Como siempre ocurre con el hay un gran trecho entre el que y el cómo de sus ocurrencias.



Basta mirar un par ejemplos para ver que la racionalidad no es lo que define sus decisiones y sí, en cambio, las pasiones.



En particular, un ansia de revanchismo que le impide el análisis sereno y el buen juicio que se requiere para gobernar. No solo sus posiciones pueden afectar a miles y miles de colombianos, sino que terminará “dándose un tiro en el pie”, como se dice popularmente, pues incluso muchos de sus hinchas, que se verán afectados, terminarán oponiéndose a sus desvaríos.



Intervenir de manera precipitada a varias EPS, sin el conocimiento ni los recursos adecuados para una prestación eficiente de los servicios es algo que sólo puede calificarse de irracional y pone de presente que es el revanchismo, al ver hundido su proyecto de ley, lo que explica este afán por destruir lo que funciona. Si a esto se le suman los problemas de suministro de medicamentos que, por ineptitud del Gobierno se viene presentando, lo que se está gestando es un caos para un número muy importante de ciudadanos.



En otro frente, ha sido muy conocido el sentimiento de frustración que le causó a Petro el no haber podido imponer su candidato a la gerencia de la Federación Nacional de Cafeteros.



En lugar de aceptar una decisión democrática, resultante de un proceso largo y transparente, lo que le obsesiona es desquitarse y, de nuevo, es el revanchismo lo que explica la agresividad que viene expresando frente a la institución. Parece que no supiera, o que no quiere saber, que el Comité Nacional de Cafeteros lo preside de manera indelegable el ministro de Hacienda, con poder de veto, y al Comité asisten, además, otros tres ministros.



Por el otro lado, qué lógica tiene inventarse una entidad, paralela a la Federación, que no cuenta con los recursos ni las competencias para ejercer la Garantía de Compra, que es el elemento central de la política cafetera, o cómo se van a reemplazar los más de mil técnicos del Servicio de Extensión que administrar la federación.



Todo esto parece tener solo un propósito y es tomar revancha para imponer un candidato en la gerencia de la entidad, sin importar los daños que ocasione.



Mientras él lidia con los demonios de sus pasiones, el país pierde tiempo irrecuperable.



RICARDO VILLAVECES P.

​Consultor privado.