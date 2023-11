El tabú del control de capitales

Paul Krugman y Jagdish Bhagwati han sostenido por un cuarto de siglo posiciones antagónicas sobre la economía internacional y por ello resulta notable que un Nobel de economía y el principal asesor económico de la OMC hayan apoyado la imposición del control de capitales que en el marco de la crisis asiática adoptó el primer ministro de Malasia, Mohamar Mahatir.



El primero de septiembre de 1998, Malasia afectada por la crisis económica anunció controles selectivos de capitales y una semana antes Krugman había considerado un tabú la negativa a establecer tales controles, al tiempo que recomendaba su aplicación en los países asiáticos.



Entre las medidas adoptadas se incluyeron fijar la moneda nacional al dólar, cesar el comercio externo en moneda malaya (ringgit), limitar la cantidad de dinero e inversiones que los residentes podían sacar del país y exigir estadía de un año para las inversiones extranjeras.



Se buscaba así reducir la especulación y disminuir el impacto del caos financiero internacional. Krugman escribió entonces a Mahatir que dicho control debería afectar los negocios en la menor medida posible pues los controles de capital introducen serias distorsiones y deben ser temporales. Además, advirtió que los controles de capitales son dañinos cuando se usan para defender una moneda sobrevaluada pues conduce a especulación y proteccionismo comercial.



En la misma línea Bhagwati, defendió el derecho de los países débiles a controlar los movimientos de capitales y atribuyó al lobby financiero internacional la difusión del mito de la libertad de capitales como corolario natural del mercado libre: Calificó de infantil sostener que la libertad de comercio implica libertad de movimiento de capitales.



Cuando la emisión inorgánica para financiar la guerra de Vietnam generó presiones contra el dólar el presidente Jhonson prohibió las salidas de oro desde Estados Unidos. Además, China e India no estuvieron sujetos a los flujos de capitales volátiles ni a la inestabilidad monetaria porque no permiten la total convertibilidad de su moneda. Y Alemania, Holanda y Suiza, limitaron las compras de obligaciones de deuda locales por parte de no residentes y sobre los depósitos bancarios de los no residentes.



Cuando Chile recibió grandes ingresos de capitales a principios de los noventa determinó que los préstamos que ingresaban a Chile debían cumplir con una reserva de un 20% (luego aumentado a 30%) de modo que ese porcentaje de cada préstamo se debía depositar en el Banco Central durante un año, sin generar intereses.



Para evitar el impacto inflacionario de los ingresos de la bonanza de los años 1975-77 el ministro colombiano, Abdón Espinosa, aplicó el instrumento que él mismo había diseñado una década antes, difiriendo la monetización de las divisas mediante la entrega a los exportadores de certificados de cambio.



¡Y Arnold Tobin ganó el Nobel con su propuesta de establecer un gravamen a capitales especulativos que no aportan al crecimiento de los países receptores!



BEETHOVEN HERRERA VALENCIA

​Profesor Emérito Universidad Nacional y de las Universidades Javeriana y del Magdalena.