El Valle del Cauca, Cali y el Pacífico

Cali y el Valle del Cauca están dando ejemplo de sensibilidad social con el programa Compromiso Valle, cuyo alcance no solo llega a Cali, sino también a los municipios de Buga, Candelaria, Yumbo, Jamundí, Palmira y Buenaventura. Esta iniciativa de los empresarios vallecaucanos, surgida en respuesta a la crisis que vivió Colombia y especialmente Cali en abril y mayo de 2021, se constituyó en una actividad fundamental de largo aliento para la comunidad vallecaucana, y no respuesta coyuntural.



Su objetivo es buscar un desarrollo equitativo de esta sociedad, su avance en economía, servicios, educación y oportunidades con amplio cubrimiento.



El Valle ha mostrado unos importantes resultados positivos, como en su crecimiento en 2022 que fue de 8,4%, superior al promedio nacional del 7,5%, situación que también se presentó durante el período 2013 -2021, cuando el Valle del Cauca creció un 3% vs. 2,8% de Colombia.



Estos indicadores nos favorecen, pero también hay otros que preocupan, por ejemplo, el de competitividad, que venimos ocupando el 5 puesto hace varios años. En cuanto a la calidad de la educación, el Valle ocupó el puesto 24 con una calificación de 4,84/10, mientras que Bogotá alcanzó el puesto 5 y Antioquia el 19.



Es imperativo que el Valle mejore sus indicadores educativos, para ubicarse como un departamento líder a nivel nacional.



No quiero dedicar este espacio a analizar indicador por indicador, donde unos son favorables y otros no. Preocupa sí este de educación, pues la calidad de la educación y desde luego la cobertura son las que llevan a una mayor movilidad social, mejor aprovechamiento de oportunidades y desarrollo socio económico.



Hay otros aspectos que se han deteriorado especialmente en Cali. Nuestra ciudad fue modelo de civismo, orden, limpieza y disciplina, gozó de alcaldes de primera línea, que le impusieron un sello de liderazgo al desarrollo de la ciudad. Hoy tristemente el orden y la disciplina pesan muy poco.



La limpieza y la belleza de la ciudad están muy deterioradas sobre todo en algunas zonas tradicionales como el centro, el norte y otros barrios. El civismo yo diría que murió.



El Valle y Cali necesitan urgentemente recuperar su liderazgo y estamos en el momento preciso, para así como hemos demostrado unión, solidaridad, capacidad de gestión y generosidad en un proyecto tan ambicioso como Compromiso Valle, trabajemos para el mismo lado y votemos por gobernador, alcalde, concejales y diputados, sin sombras de corrupción, con propósitos de interés general y no tejemanejes politiqueros detrás de sus propios intereses.



Volver a ser la ciudad y el departamento que apoyen todo el desarrollo del Pacífico, que clama a voces justicia y equidad, de esta forma lograr también que la población de esta zona encuentre respuestas a sus requerimientos y opciones de vida en su propia tierra y no se vea abocada a migrar a Cali en condiciones lamentables.



MARÍA SOL NAVIA

​Exmnistra