El valor del mercado público de acciones

Son varias las causas del colapso en el precio de las acciones en Colombia: las altas tasas de interés a nivel mundial que suben el costo de la financiación para las empresas y se llevan ahorro a inversiones seguras con rentabilidad fija; la desaceleración de la economía que contribuye, pues seguro caerán las utilidades; las políticas anti-empresa que nos pusieron en un escenario de no-futuro, comenzando por la reforma tributaria que redujo los dividendos y aumentó la carga de impuestos para los propietarios; las anunciadas reformas pensional y laboral que reducirán el ahorro para alimentar el mercado de acciones; y la principal: el severo drenaje de capital que hicieron las ofertas sucesivas de la familia Gilinski y que permitió el gobierno.



Pero ¿nos debería importar a los colombianos del común? Sí, y mucho. Primero, porque las pérdidas no son sólo para unos cuantos ricos: la caída del mercado público de acciones desvaloriza parte del ahorro que tenemos los colombianos incluyendo lo acumulado para las pensiones, y reduciendo el rendimiento percibido por ahorrar a largo plazo en las empresas: menos ahorro en las acciones de las empresas supone menos inversión productiva, menos innovación y menos empleo.



Segundo, porque un país con un mercado público de valores seco y desvalorizado como el que tenemos ahora nos expone a oportunistas especuladores que podrían capturar esas empresas más fácilmente: hay mayor riesgo de tomas hostiles por parte de inversionistas con menor compromiso empresarial de largo plazo y hasta con menos posibilidad de conocer el origen de su capital.



Tercero, porque la desvalorización de las acciones también afecta el control de las empresas que allí se transan: un mercado dinámico permite mayor control social a la gerencia de las empresas por parte de los representantes del público que allí invierten, tanto cuando tienen propiedad estatal como cuando sólo son de propiedad privada.



Cuando se privatizó Ecopetrol se sembró la semilla de su extraordinario progreso en las últimas décadas, en la forma de una gerencia fiscalizada por la representación de sus accionistas minoritarios, socios de la Nación. Igual sucedió con otras empresas como ISA e Isagen. Caso contrario ha sucedido con EPM, por ejemplo, o con las inversiones de esa empresa en Tigo, que no tienen siquiera cómo ser liquidadas.



Un mercado público de acciones desvalorizado y seco debilita tal control e impide unas buenas relaciones entre socios en momentos difíciles, restringiendo oportunidades de negocio. No contar con ese mercado restringe a municipios, departamentos y a la Nación para poder disolver sociedades inconvenientes y salir de negocios riesgosos. Finalmente, limita el desarrollo a largo plazo.



La industrialización de comienzos del siglo pasado no hubiese sido posible sin el mercado accionario, como no será posible una reindustrialización ahora sin un mercado público de acciones con liquidez, estable, que reciba el ahorro de los colombianos y del exterior.



JORGE RESTREPO

​Profesor de economía, Universidad Javeriana