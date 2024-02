Elecciones en Estados Unidos

A poco más de ocho meses de que se realicen las elecciones presidenciales en Estados Unidos, dos fenómenos quedan claros. El avance republicano de Donald Trump luce imparable: será candidato a pesar de todos sus líos judiciales y hoy tiene la probabilidad más alta de alzarse con la victoria y regresar a la Casa Blanca.

Y segundo, los demócratas no tienen estrategia ganadora y de manera irracional siguen aferrados a una reelección del presidente Biden que ha hecho un gobierno sin brillo y que ya no tiene buena salud. En medio de una presentación olvida lo que está diciendo, confunde el nombre del presidente con el cual está reunido y cuando termina de hablar frente a las cámaras no sabe qué dirección tomar para salir del pódium. El líder experimentado y seguro que derrotó a Trump, ya no existe.Si Donald Trump gana su segunda presidencia no solo será por su persistencia y sus posiciones radicales que son populares, sino por los errores de los demócratas y la incapacidad de este partido de promover nuevos liderazgos.



Siempre me ha llamado la atención la situación de Kamala Harris, la vicepresidenta que llegó a ese cargo con una popularidad enorme, y en estos años prácticamente desapareció de la escena política.



Representaba tantas cosas importantes y nuevas en la política de esa nación -hija de inmigrantes, exitosa fiscal contra el crimen en California, diversidad étnica, primera mujer en llegar a ese cargo- que sus expectativas eran muy altas. Dotada además de una personalidad arrolladora y una seguridad personal que transmitía en cada aparición pública. Su presencia mostraba un ser humano interiormente fuerte y coherente. No tengo duda que ha tenido logros y éxitos en su cargo, y que ha sido competente en el desempeño de sus funciones, pero lo que quiero decir es que, dadas sus cualidades y perfil, se esperaba que fuese la sucesora de Biden en la nominación demócrata y en la lucha por la presidencia.



Los demócratas creyeron que al haber derrotado una vez a Trump lo habían enterrado para siempre y claramente se equivocaron. No supieron leer los anhelos de los ciudadanos de esa gran nación.



¿Quién podrá salvar a los demócratas? No se me ocurre nadie distinto que Michelle Obama. Su prestigio personal y el de su esposo, son un arranque interesante para una candidatura demócrata. Pero aún con ella, es muy difícil derrotar a Trump que además se ha convertido en un líder mundial de la derecha. Y no diría derecha: Un líder mundial contra el socialismo, contra los gobiernos de izquierda en América Latina y Europa. Milei de Argentina, Abascal de España, Bukele de El Salvador asisten a los encuentros promovidos con él, se sientan a conversar y, políticamente, comparten posiciones. Y mientras esto ocurre, Lulla, el líder de la nación más poderosa de América Latina, permanece callado. Claramente se movió al centro. Ya no es de izquierda. El mundo está cambiando.

RICARDO SANTAMARÍA

Analista