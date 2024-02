Encrucijada en el Plan Financiero 2024

El Plan Financiero elaborado por el Ministerio de Hacienda es el principal instrumento de planificación y gestión financiera para el sector público. Se presenta en el Marco Fiscal de Mediano Plazo a mediados de cada año, con una actualización al cierre fiscal. Este instrumento presenta las proyecciones macroeconómicas del Gobierno, y establece las metas fiscales y de endeudamiento coherentes con dichas proyecciones y necesarias para cumplir con los compromisos financieros del sector público.



La actualización de este año cobra una importancia singular al no solo revelar el cierre de 2023, sino al proporcionar una visión de las decisiones fiscales para el 2024. Aunque, hasta la redacción de esta columna, la actualización aún no se ha publicado, se anticipa un cierre positivo para 2023, incluso con un posible sobrecumplimiento de la regla fiscal.



El sólido desempeño económico en 2022, especialmente en hidrocarburos, y el aumento en la carga impositiva, especialmente en las empresas, debido a las reformas tributarias de 2021 y 2022, generaron un recaudo superior a las proyecciones iniciales.



No obstante, el panorama para 2024 se presenta menos optimista. La perspectiva de obtener ingresos fiscales adicionales mediante arbitraje de litigios de la Dian se torna cada vez más incierta. A esto se suma la disminución de ingresos debido a la desaceleración económica colombiana y la inexequibilidad de la no deducibilidad de regalías por decisión de la Corte Constitucional.



El Comité Autónomo de la Regla Fiscal estima que se debe realizar un ajuste del gasto para cumplir con la regla fiscal del 1,4% del PIB, equivalente a 23 billones de pesos. La situación se convierte en una encrucijada. Aunque se discute la posibilidad de una nueva reforma tributaria, su impacto en 2024 es improbable. La desaceleración económica y la improbabilidad de ser optimistas respecto a los ingresos señalan que un ajuste fiscal es la vía más viable.



Existen tres caminos para este ajuste. Uno es a través de la inversión, aunque en un momento de desaceleración como el actual, donde se requiere potenciar las fuentes de crecimiento, esta opción luce menos deseable. Otro es mediante recortes en el funcionamiento y personal administrativo, candidato idóneo, pero este rubro suele ser bastante rígido.



Una tercera opción es la reducción en inversión social. Surge una aparente dicotomía: el gobierno, que prometió más inversión social, ahora debe realizar un recorte. Sin embargo, esta percepción es equívoca, ya que se puede lograr una mejor focalización: hacer más con menos.



No existe solución perfecta a esta encrucijada. Lo relevante es que el Plan Financiero brinde señales claras en cómo se va a sortear la retadora situación fiscal del 2024, especialmente en el ajuste, que no solo garantizaría que el gasto público llegue a los sectores y quienes más lo necesitan, sino que también enviaría una señal clara de compromiso con la sostenibilidad de las finanzas públicas.



CÉSAR PABÓN CAMACHO

​Director Ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana.