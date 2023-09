Entre bloqueos y ultraprocesados

El gobierno le pide al Banco de la República que baje la tasa de interés para reactivar la economía, porque la inflación ha cedido. El aumento de precios es una de las pocas variables económicas que nos afecta a todos: el desempleo afecta a los que no consiguen empleo, las tasas altas a los que buscan crédito o lo están pagando, incluso el tipo de cambio no afecta a todos, cuando menos no directamente.



¿Por qué la inflación en Colombia cede menos de lo esperado?:



(1) los costos de los empresarios subieron mucho más que los precios al consumidor, lo que significa que aún no han transmitido todo el impacto a precio final.



(2) muchos empresarios y comerciantes compraron insumos y productos a más de $4.500 por dólar, aumentando el valor de los inventarios, reduciendo la posibilidad de hacer promociones o liquidaciones.



(3) hay dos factores “nuevos” que afectan los costos: el aumento de precios de productos básicos mundiales como el petróleo, el aumento de la gasolina en Colombia y desafortunadamente, los bloqueos en las vías. Así la inflación cede poco, gracias a que muchos productos han dejado de subir de precio y muy pocos han bajado.



A esos retos, sobre todo el de los bloqueos en las vías, se suma la entrada en vigor del impuesto del 10% a los productos ‘ultraprocesados’ y las bebidas gaseosas, que puede causar una inflación adicional hasta de un punto porcentual completo (es decir, pasar de 11% a 12% anual).



Esto, no sólo afectará la demanda de estos bienes (lo esperado por la norma), sino que afectará las tasas de interés, el bolsillo de los tenderos de barrio, el aumento de salarios en 2024, el presupuesto nacional, el recaudo tributario e incluso las proyecciones económicas (que no es lo deseado por la norma), pero es inevitable: al dejar una inflación alta a fin de año y en tendencia al alza, el impacto que causa es mucho mayor en las consecuencias de la inflación que el espíritu de la norma, que se refiere a que la gente “pague por comer ultraprocesados”.



El reto de la norma es que sube la inflación así bajen los consumos, porque el IPC es una medición de precios con una canasta fija; así, al subir un 10% los precios de varios productos, todo el IPC sube, aunque la gente compre menos.



Es necesario y prudente buscar la forma para que la medida no entre en vigor o de lo contrario sus consecuencias serán muy fuertes para la economía colombiana en 2024 y no tanto para el sector de alimentos y la demanda de estos bienes.



Entre los bloqueos y la tasa a ‘ultraprocesados’, la inflación bajará menos rápido y las tasas de interés, también. Cosas que el Gobierno Nacional sí puede cambiar y no el Banco de la República. ¡Qué ironía!



CAMILO HERRERA MORA

​Fundador de Raddar