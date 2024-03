¿Es el fin del sueño americano?

Es muy común la idea de que para aprovechar las oportunidades que ofrece la vida, hay que migrar hacia las grandes ciudades. Y, en muchos sentidos, se puede entender por qué ha sido así. Suele suceder que el lugar de nacimiento determina el salario al que uno puede aspirar. Según el Foro Económico Mundial, 97% de las personas vive en el país que nació; y el lugar de residencia determina dos tercios de todas las diferencias de ingresos.



Esto fue lo que promovió el surgimiento del famoso ‘sueño americano’. Más de 15 millones de personas llegaron a EE. UU. entre 1900 y 1915 en busca de oportunidades, un fenómeno que persistió hasta hace poco; y que en el último tiempo parece haber llegado a su fin, gracias a las nuevas tecnologías disponibles, que ofrecen al talento de todo el mundo la oportunidad de alcanzar el éxito profesional, sin importar las fronteras geográficas.



Pensemos en los profesionales que estudian en EE. UU. y buscan insertarse en el mercado laboral. Mientras los extranjeros se gradúan y vuelven a sus lugares de origen por empleos que pagan mucho menos, los estadounidenses y todos aquellos que tienen la posibilidad de quedarse en el país pueden acceder a los empleos tecnológicos que ofrece Silicon Valley, con remuneraciones mucho mayores. La elección no es sencilla: desarraigo o dinero. Eso nos lleva a la pregunta: ¿Sólo aquellos que tienen los medios para relocalizarse y la valentía para dejar atrás a sus seres queridos pueden aspirar a los mejores empleos?



La respuesta radica en dar vuelta la pregunta: ¿qué impide a las empresas contratar internacionalmente? Es cierto que existe un gran número de obstáculos que se interponen a la contratación transfronteriza: creación de entidades legales, cuestiones de compliance, administración de nóminas, barreras de inmigración y muchos más. Pero el desafío más grande está asociado a la cultura organizacional.



Una de las grandes verdades de Internet, aunque a menudo tácita, es la capacidad de llegar a los mercados laborales de cualquier parte del mundo. Y esto no ha sido ajeno a los RRHH: proliferan nuevas plataformas online, que eliminan las barreras a la contratación, actuando como “empleadoras registradas” (Employer Of Record, EOR), de modo que las empresas más pequeñas pueden contratar y sortear los obstáculos de compliance específicos de cada país sin poseer entidades propias.



El resultado es que en los países locales aumenta la demanda de determinadas cualidades laborales, junto con los salarios. En un futuro no muy lejano, empresas de todos los tamaños y sectores no tendrán que dudar ante la posibilidad de contratar a alguien en el otro extremo del mundo. Las capacidades, no la ubicación, serán el factor determinante de las oportunidades de empleo. Todos, vivan donde vivan, tendrán las mismas posibilidades de acceder al mejor puesto de trabajo. Sin tener que mudarse a los Estados Unidos, será posible alcanzar el sueño.



ALEX BOUAZIZ

​CEO y Co-Founder de Deel