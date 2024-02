¿España seguirá unida?

No soy experto en política española, pero a través de El País de España y redes sociales, sigo los principales temas de la agenda política de esta nación. Me gusta la forma como se dan los debates parlamentarios: Elegantes, directos, afirmativos, argumentados. Se dicen las reflexiones más duras, pero lo hacen sin ofender.



Las recientes elecciones autonómicas en Galicia han dado un campanazo fuerte y claro al gobierno del PSOE en cabeza de Pedro Sánchez. El Partido Popular o PP, principal formación de oposición, arrasó con mayoría absoluta de los escaños del cuerpo de diputados (40 de 75), dejando al PSOE con un pobrísimo resultado de apenas 9 representantes y ninguno -cero- de su aliado de izquierda, el partido denominado Sumar que ni siquiera llegó al 2% de los votos totales.



Esta elección fue planteada por Alberto Núñez Feijóo, máximo líder del PP, como una primaria parcial contra Sánchez y su política de pactar y dar amnistía a los independentistas catalanes y vascos. Una suerte de plebiscito de rechazo a esa iniciativa de Sánchez de comprometer la integridad de España para ganarse los siete votos del partido independentista catalán de Carles Puigdemont, y con ese respaldo lograr una mayoría apretada para seguir gobernando desde el Palacio de la Moncloa con un grupo de partidos de izquierda.



Ese es el tema que hoy domina la agenda política española: Pedro Sánchez, con tal de seguir en el poder, le prometió a Puigdemont y su grupo una amnistía por sus delitos de desobediencia y malversación de fondos públicos y con ese apoyo, a pesar de haber perdido las elecciones generales frente al PP, siguió al frente del gobierno español. Muchos lo interpretaron como que vendió su alma contar de seguir gobernado, y ello a pesar de que durante la campaña había dicho que no daría amnistía a los independentistas catalanes que se habían refugiado en Bélgica huyendo de la justicia española.



En mi entender, Sánchez no entendió que a los independentistas catalanes no les importa, de fondo, la amnistía. Lo que quieren es la independencia de Cataluña con o sin amnistía para ellos, pues es un paso intermedio en una carrera en pos de un objetivo mayor y fundamental. La posición de Sánchez y su gobierno es hoy precaria y deleznable. Puigdemont y su grupo, Junts per Catalunya, buscan el reconocimiento y la legitimidad democrática del independentismo y para ello, el abandono de la vía judicial es importante pero no fundamental.



Vienen días difíciles para el gobierno del PSOE. Ya ha tratado de pasar la amnistía en el congreso de diputados a lo que se ha opuesto Junts porque no acepta condicionamientos ni restricciones en las medidas que se aprueben. Y el campanazo de Galia ha despertado a toda España: Si pueden detener la política de Sánchez por la vía de señales desde los territorios autonómicos. Quizás deba llamar a elecciones generales pronto. Si ello ocurre, creo que España seguirá unida.



RICARDO SANTAMARÍA

Analista