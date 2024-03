Fair Share o la nueva batalla de las grandes telcos mundiales

El concepto de Fair Share o distribución equitativa o razonable, nació con la búsqueda de consensos entre las naciones del mundo en cómo abordar el desarrollo económico sin sacrificar nuestro ya creciente problema de Cambio Climático y, obviamente, es claro que las naciones más desarrolladas e industrializadas, son mayores contribuyentes de fuentes contaminantes globales y que países menos desarrollados e industrializados pero, dueños de una cuasi virgen riqueza natural, son menos contaminantes.

De ahí el dilema de cómo conseguir una distribución equitativa entre las cargas y responsabilidades de uno u otro país.



El debate del Fair Share llega a las Telecomunicaciones y las TIC por la asimetría en el uso y pago de la infraestructura que lleva Internet a los usuarios finales. El mejor y más sencillo ejemplo lo colocó, recientemente, mi colega José Carlos García: Hoy en día, en la mezcla de las telecomunicaciones, unas empresas pagan ‘el tubo’ por donde circula y se surte el contenido digital, mientras que las dueñas de ese ‘liquido digital multimedia’ no aportan al sostenimiento y la ampliación del ‘acueducto’ y el debate nació en Europa ¿Dónde más? Fue allí donde inició la discusión que llego al Mobile World Congress y, obviamente, ya es un tema obligado en todos los medios y las charlas académicas y gremiales.



Fair Share es un concepto utilizado en Telecomunicaciones y TIC para abogar por condiciones justas en las negociaciones entre los operadores de telecomunicaciones y los Grandes Generadores de Tráfico (GGT) por el servicio de transporte de tráfico a través de las redes nacionales.



En Internet, es común utilizar un modelo de negocio en el que se benefician ambas partes del mercado. Por ejemplo, algunas plataformas de streaming cobran a los usuarios finales mediante cuotas de suscripción y a los anunciantes fijando un precio por anuncio.



Sin embargo, este modelo no se aplica a los operadores de telecomunicaciones. Los operadores de telecomunicaciones están atrapados en un modelo de mercado unilateral, obteniendo pagos solo por el uso de las redes por parte de sus clientes finales y no de los proveedores de contenidos. Esto afecta la sostenibilidad de las redes y reduce la capacidad de inversión de las telcos.



Fair Share busca crear la obligación de que los GGT negocien y lleguen a un acuerdo para el servicio de entrega del tráfico a través de las redes nacionales a los usuarios finales.



Según un estudio de Axon Partners Group, solo en 2021, el 57 % del tráfico mundial procedió solamente de seis plataformas digitales: Alphabet (Google), Apple, Amazon, Meta (Facebook), Microsoft y Netflix.



Hoy en día, más del 70 por ciento de todo el tráfico de red proviene de la transmisión de video, los juegos y las redes sociales, provenientes de unas pocas plataformas de contenido digital.



Y ninguna de esas plataformas paga por el tráfico de sus servicios; es como utilizar carreteras, en tu vehículo particular y no pagar impuesto de rodamiento, peajes, semaforización, etc Todo lo anterior, llevo a cuatro grandes operadores de Telecomunicaciones en la Unión Europea a pedir simetría en el uso de la red. A este humilde servidor, le parece justo.



Las utilidades y el crecimiento de las grandes empresas digitales, mencionadas atrás, muestra que pueden compartir algo de la tajada de sus utilidades con las empresas que han construido las “carreteras” por donde ellos trafican sin pagar un peso hoy.



Como era apenas obvio, el tema llegó a AndinaLink, el congreso de telecomunicaciones, enfocado más en las particularidades técnicas y al que van muchos ISP´s y fue tocado por una autoridad en temas de regulación en Colombia, Natalia Guerra, de Telefónica.



En resumen, el negocio hoy es la producción de contenidos no el tráfico. Pero los contenidos necesitan una carretera, para circular, que alguien construyó o construye en algún lugar del mundo y esa carretera necesita administración y mantenimiento que es muy costoso, pero los carros que circulan encima de ella no pagan por rodar por ahí. He ahí la gran batalla de las telcos mundiales contra esos monstruos que son hoy las grandes empresas tecnológicas de contenidos, mencionadas arriba.



El debate está planteado y como siempre, Europa lidera la discusión y creo que vamos a terminar viendo que esas grandes empresas de contenidos van a terminar aceptando compartir una pequeña borona de su pastel; no les están pidiendo más.



Y, OJO, que en ningún caso ese signifique trasladarle, así sea proporcionalmente, la carga al usuario final.



El modelo de negocio de esas grandes empresas de contenidos les ha permitido tener mejores y mayores utilidades que las telcos. Necesitan de las telcos ergo páguenles un pedacito de su pastel de ganancias.



Es una discusión de la que hay que estar muy pendiente y lo estaremos.



Nicola Stornelli García

Analista e Investigador de Tendencias Digitales.