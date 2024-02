Futic eficiente para cerrar la brecha digital

La ley 1341/09 creó el Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Futic) para financiar proyectos de desarrollo y la implementación de las TIC; este ha manejado cerca de dos billones de pesos el último año.

Aplaudimos que el Futic dejó de tomar simples decisiones políticas para convertirse en un promotor de inversión que no sólo entrega recursos a comunidades necesitadas, sino que les genera cambios estructurales con proyectos sociales que permanecen en el tiempo. El Fondo está obligado anualmente a presentar la Agenda de Inversión para ser discutida y evaluada a través de un informe indicando la eficiencia, eficacia e impacto del uso de los recursos asignados en cada proyecto. Preocupa que hemos solicitado conocer los resultados de este proceso sin respuesta hasta la fecha.



Este fondo se financia con una contraprestación periódica única de los operadores TIC, que se evalúa cada cuatro años. En 2024 se deberá revisar este valor y es necesario tener una reducción del mismo para incentivar inversiones. Andesco propone que todos los actores del ecosistema TIC en Colombia contribuyan a este Fondo. Específicamente se deben incluir las plataformas OTT tales como Netflix y Rappi, entre otras que hoy no aportan.



Estudios anteriores demuestran que logrando eficiencias en el Futic y reinvirtiendo los recursos en el propio sector, la contraprestación que hoy es del 1,9% podría disminuir a un rango entre 1,2% y 1,6%. Con esto se liberarán recursos para mayores inversiones en beneficio de toda la economía dada la transversalidad de las TIC.



Acabamos de tener una primera subasta de espectro para 5G, con lo cual contaremos con autopistas para la información que aumentarán la productividad del país, continuando las importantes inversiones que los operadores han hecho para incrementar la penetración digital en todo el territorio, por lo que hay que seguir creando mayor demanda de los servicios TIC, especialmente en instituciones oficiales de salud, educación, transporte y seguridad, para así no tener infraestructura subutilizada.



El sector TIC ha desacelerado su crecimiento lo cual no es deseable, pero es importante anotar que las tarifas están creciendo por debajo de la inflación sin disminuir las inversiones ni la calidad y con mejores ofertas de paquetes de servicios para los usuarios por parte de los múltiples oferentes existentes.



Mantener una contribución alta al Futic no es una buena señal, porque limita la inversión y sumerge al país en el rezago digital.



Comparados con la región tenemos mayores valores de contraprestación y de espectro. Es necesario reducirlos, ya que cada peso de pago menos en estos ítems es un peso más de inversión para lograr la meta del 85% de penetración de las TIC como lo espera el Gobierno. Estamos a un clic de lograrlo o simplemente quedar frustrados en el empeño.

Camilo Sanchez

Presidente de Andesco