Seamos claros. Los agravios del pueblo palestino son legítimos y prolongados. No podemos ni debemos ignorar el contexto más amplio de estos trágicos acontecimientos: el prolongado conflicto y 56 años de ocupación sin un final a la vista: AGuterres; aunque en realidad han sido 75 años gracias a la Balfour declaration por la cual en 1948 los sionistas británicos (sin fundamento legal alguno) les entregaron Palestina a los sionistas israelitas (quienes iniciaron sus ataques terroristas desde entonces).



Algo obvio para cualquier persona de buena fe que le va a costar la cabeza; y desde luego exigirán cambio de régimen en Ankara descartando a Erdogan por sus declaraciones sobre Hamas como grupo de liberación.



La definición de terrorismo (usada por occidente) implica que depende de quien lo cometa: si lo hacemos nosotros, es democracia y libertad. Claro, matar aplastados 6.500, al menos la mitad mujeres y niños (1.500 en dos noches) o de inanición, deshidratación, epidemias por agua contaminada, colapso del sistema de salud no es, porque somos nosotros.



Podemos destruir un país (Iraq, Afganistán, Libia Siria) o apoyar un régimen de apartheid, expropiación y expulsión violenta, reducción a guetos, detención y ejecución sin límites y collective punishment porque somos nosotros. Y todos los líderes occidentales, incluidos los religiosos (Francisco se lamenta de la destrucción de una iglesia, ¿y los 6.500 muertos?) están paralizados por la amenaza de la acusación de antisemitismo (la falacia de la propaganda sionista que iguala defender a los palestinos con este espantoso racismo).



Entre los horrores de la historia reciente (Ruanda, Bosnia, Rohingyas, Palestina) esta es el peor porque no tiene ni esperanza de fin debido a que USA apoya/es cómplice a/de Israel. Estos últimos episodios de violencia son responsabilidad de Trump/Biden que adhirieron al principio de GMeir de que los palestinos no existen, y no frenaron el proceso de expropiación/expulsión violenta abandonando todo plan de paz.



Los imperialistas anglosajones son, pues, los principales responsables de este horror, (estamos viendo en Gaza una repetición de su colective punishment en Dresden y Tokio).



Mientras los neocolonialistas europeos apoyan la colonización de Palestina: UvdLeyen declara el apoyo irrestricto de la UE a Israel, y Macron propone apoyarlo con una coalición que complemente la maquinaria de muerte israelí.



Este último horror es la culminación de un proceso que auténticamente constituye la perdida por occidente de cualquier credibilidad moral, patentizando su duplicidad, complicidad, su doble moral/standards (si lo hace Israel es autodefensa si lo hace Putin -en autodefensa- es criminal).



Es el American rule based world order: might is right. Como es la culminación condensada de la agresión permanente y continuada por Israel a los palestinos desde 1948. Ahora están buscando the final solution como se lo recomendó la embajadora de USA en las UN NHaley: tienen que exterminarlos.



Que otra cosa les queda a los palestinos que la resistencia armada; como dijo la Sra. Blair, no tienen ninguna otra forma de hacerse oír y aparece en la ecuación.



RICARDO CHICA

Investigador Desarrollo Economico