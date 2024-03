¿Ha logrado la mujer superar barreras?

La historia de la mujer ha sido compleja y difícil, sus causas múltiples según quien haga el análisis.

Harari en Sapiens dice: “¿La división entre hombres y mujeres es un producto de la imaginación humana, o es una división natural con profundas raíces biológicas? Y si realmente es una división natural, ¿existen explicaciones biológicas para la preferencia social y económica que se da a los hombres …”.



“Algunas de las disparidades culturales, legales y políticas entre hombres y mujeres reflejan las evidentes diferencias biológicas entre los sexos. Parir ha sido siempre cosa de mujeres, pero alrededor de esta cuestión dura y universal, cada sociedad ha acumulado capa sobre capa ideas y normas culturales que tienen poco que ver con la biología”. Esto resume mucho de lo que se ha escrito acerca de los roles de la mujer a través de la historia: muchos impuestos, injustos y discriminatorios, los cuales marcan una diferencia clara, entre tener “derechos” como “hombre” y el no tenerlos como “mujer”. El contexto cultural, determina principalmente esos roles. Hubo mujeres que participaron en el desarrollo de las civilizaciones, pero siempre han sido invisibilizadas, en muchas etapas oprimidas y privadas del derecho a la educación.



El papel de cuidadora es otro aspecto que marca diferencias.



Oxfam en su informe de enero de 2020 señala: “La enorme brecha económica es consecuencia de un sistema económico fallido y sexista que valora más la riqueza de una élite privilegiada, en su mayoría hombres, que los miles de millones de horas del esencial trabajo de cuidados no remunerado o mal remunerado que llevan a cabo fundamentalmente mujeres y niñas en todo el mundo.



Cuidar de los demás, cocinar, limpiar y recoger agua y leña son tareas diarias esenciales para el bienestar de la sociedad, las comunidades y la economía.



La pesada y desigual responsabilidad del trabajo de cuidados que recae sobre las mujeres perpetúa tanto las desigualdades económicas como la desigualdad de género”.



Es indiscutible que la mujer cumple un papel irremplazable como madre, que no significa solamente parir, sino que trasciende los años y la vida misma, pero no debe traducirse en una limitante para su desarrollo personal, social y profesional. La nueva valoración de la economía del cuidado ha ayudado a la mujer avanzar en sí misma. La mujer ha demostrado que puede atender su doble papel, como madre y como profesional, técnica, investigadora, trabajadora, o sujeto social activo en la comunidad.



Pero el mundo empresarial sigue regido por hombres y las mujeres suelen llegar hasta el penúltimo peldaño, su participación en juntas directivas es minoritaria, así como cabeza de las organizaciones.

Un informe de Deloitte señala en estudio del 2021 que de 10.500 empresas solo el 19,7% en los consejos de administración eran mujeres y entre los CEOs, solo el 5%.



Un llamado a las mujeres, asuman los retos sin temor.

María Sol Navia V .

Exministra.