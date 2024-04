¿Hacia dónde vamos?

La incertidumbre sobre el presente y futuro del país se convirtió en algo permanente en nuestras vidas. Los cambios propuestos por Petro en salud, pensiones, trabajo, energía, petróleo, gas -unos como proyectos de ley y otros como iniciativas del gobierno- son improvisados y no tienen norte.



Dejamos de firmar nuevas concesiones de exploración petrolera pero no aumentamos, proporcionalmente, la capacidad de generación de energía por medio del viento, el sol o el agua. Lo que estamos haciendo es un salto al vacío. El problema no se verá hoy ni el año entrante, sino en 5 o 10 años cuando necesitemos importar petróleo caro porque no producimos lo suficiente, teniendo la capacidad de hacerlo.



En salud es igual o peor. Tenemos uno de los mejores sistemas de salud de la región y del mundo y solo por el hecho de que Petro, por ideología, los quiere estatales, lo tenemos en cuidados intensivos: Quebrado y en serios problemas de sostenibilidad tanto financiera como en atención y disponibilidad de medicamentos. De no creer. Una crisis generada principalmente por el gobierno para presionar una reforma a la salud innecesaria y perjudicial para 50 millones de colombianos.



Y la falta de claridad sigue con los proyectos de reforma laboral y pensional. El resultado de esta inestabilidad es el freno de la inversión y la cautela de los empresarios al tomar decisiones de crecimiento o expansión.



Lo que está sucediendo hoy en la economía, en todos los sectores y especialmente el campo, azotado por una inseguridad como no la veíamos en Colombia desde hace 20 años, es una parálisis causada por esa incertidumbre. En muchas de las juntas directivas de las empresas de comienzo de año, se aplazaron decisiones de ampliar o crear nuevos proyectos.



Pero la respuesta no puede ser quedarnos de brazos cruzados a ver lo nuevo que se le ocurre al presidente. Que además ya inició su campaña y la va a apalancar en una idea aún sin desarrollar, de hacer una constituyente popular que será su consigna electoral. Como si no fuera suficiente la incertidumbre de las reformas y las políticas públicas, tenemos ahora sobre nuestras cabezas esa espada de Damocles de una constituyente que nadie sabe cuándo será y que temas va a incorporar.



¿Qué hacer en tiempos de incertidumbre? Mantener el rumbo. No bajar la guardia. Tener iniciativas. Ver donde se abren oportunidades y seguir hacia adelante. Trabajar con optimismo. Y hay que pensar en consolidar un centro político en Colombia. No creo que después de un gobierno de izquierda radical, sea bueno uno de derecha radical.



El centro es un escenario de buen gobierno, de retomar el manejo técnico, riguroso y serio de las políticas públicas. Un escenario donde se reconoce que en Colombia hay que construir sobre los construido sin importar el color político. Pero sobre todo un escenario de trabajo diario y coherente por Colombia. El país es de todos y no solo de un sector o partido político. Quién convoque la unión, acierta.



RICARDO SANTAMARÍA

​Analista