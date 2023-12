¿Hay conectividad en la Colombia Profunda?

Hace poco estuve en Leticia, Amazonas y fui, incluso, hasta Puerto Nariño, tres horas subiendo por el Amazonas, desde la capital del departamento que es nuestro epicentro de la gran selva amazónica que es atravesada por el río más caudaloso del mundo, llena y circundada por afluentes de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y, obviamente, Brasil.

A la semana de mi estadía, estuvo un alto funcionario del Estado, con quien necesitaba hablar y ese día que estaba en Leticia, no pudimos tener una conversación, vía celular, estable o por lo menos decente. Así de malo es el servicio de todos los operadores móviles en Leticia. Días antes, el día de mi arribo, ya me había sorprendido con el recibimiento en el hotel, cuando me dijeron que tuviera cuidado con consumir agua de los grifos de la habitación y que no había Internet si no, solamente, en el lobby. Mejor dicho, había llegado a un mundo prehistórico.



Con dicho funcionario hable al día siguiente, cuando él estaba ya en la capital del país y nos quejamos, mutuamente, de la desconexión de Leticia y de la pereza y de la desidia de los grandes operadores de telecomunicaciones de Colombia; todos se viven pavoneando que tienen conectadas, por lo menos las capitales departamentales y es pura paja. Lo comprobé, en vivo y en directo. El 4G allá es una ilusión.



Allá no llega El Tiempo ni El Espectador ni Portafolio y la gente se informa, dizque digitalmente, pero con esa conectividad tan mala, la población opta por no comunicarse e informarse o conformarse con lo que hay. La misma señal de la tv es mala.



Sin embargo, pese a mi discurso quejumbroso es bueno reconocer que Claro presta un buen servicio en Puerto Nariño, llegando incluso al 4G.



Pregunté cómo era eso posible si no había contado con buen servicio en Leticia y me contaron de un proyecto que conocía por noticias y acerca del cual, honestamente, había averiguado o leído, muy poco.



Es el famoso Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad (PNCAV) que ejecuta la empresa ANDIRED a través de un contrato por aportes y contempla beneficiar a más de 440.000 personas ubicadas en 11 departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés, Vichada, Arauca, Casanare, Meta, Antioquia y Chocó, 29 municipios y 18 áreas no municipalizadas.



El reto más grande para ANDIRED fue, precisamente, como llegar a Leticia. Tuvieron que sortear 16 audiencias previas con comunidades indígenas y de afrodescendientes que han llegado, desplazados por la violencia, a ubicarse en la selva amazónica.



Hace seis años la Amazonía sólo tenía satélite, con un retardo de 500 milisegundos y solamente había voz. Datos no había. ANDIRED tuvo que hacer una red atravesando toda la selva y que, además, fue objeto de un documental de Discovery Chanel (https://www.youtube.com/watch?v=IrgH8Mzyj2M) por la complejidad en la instalación de la infraestructura de alta velocidad porque era, como ellos mismos lo llamaron, un 'Reto Titánico'.



Al ser una red lineal de más de 7.150 km, contaron con infinidad de dificultades porque no es un lugar cualquiera, es un territorio extenso, selvático. Hay naturaleza que debía y debe ser tratada con el cuidado ambiental requerido.



Los problemas vinieron después de las consultas previas y de los acuerdos de concesiones para las comunidades, apartadas de las ciudades principales y con muchas necesidades.



Algunos de ellos se dieron cuenta de que al afectar la infraestructura o apagar la red instalada dejando sin conectividad a su región, podrían ejercer alguna presión política, económica y social para reclamar a los entes gubernamentales una mejor calidad de vida. Y lo hacen constantemente, buscando que la empresa privada, ANDIRED, les de algo o la Gobernación intervenga porque requiere la comunicación. Por eso se cae tanto la señal y por eso es mala la conectividad en Leticia.



¿Cómo resolver eso y cómo mejorar la conectividad para el Amazonas, que no puede vivir si no de su belleza natural? Durante muchos años se habló de llevar fibra óptica desde Brasil o desde Perú que están a simple vista de los habitantes de Leticia. Hoy eso es una realidad.



Por motivos de seguridad y de confidencialidad no puedo decir por dónde y de dónde viene y va a llegar la fibra óptica a la capital del Amazonas, pero muy pronto va a ser una realidad para que los turistas nacionales y los extranjeros que llegan por montones-yo lo vi-visiten y promuevan las bellezas de nuestro territorio.



Es un enorme esfuerzo técnico y económico que está haciendo ANDIRED y que demuestra, una vez más, que las cosas bien planteadas, entre privados y el Estado si pueden funcionar pero que, definitivamente, el Estado solo no hubiera solucionado esa situación de desconexión digital de nuestros hermanos del sur y que bueno que, al fin, van a contar con una muy buena conectividad que, incluso, permitiría que coloquen una estación de 5G allá ¿Por qué no?





Nicola Stornelli García

(Analista e Investigador de Tendencias Digitales.