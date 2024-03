Hay María Corina para rato

María Corina Machado y los millones de venezolanos que la acompaña en su cruzada por la libertad y la democracia, ya ganaron: No importa lo que pase en las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 -si es que llegan a celebrarse- el proceso de unidad que construyeron y consolidaron en la oposición del vecino país, es su gran triunfo.



Ha sido un largo camino en el cual destacados dirigentes como Capriles, López, Ledezma, Borges, Guaidó y otros, han contribuido de manera decisiva. El régimen de Venezuela no quiere competir con María Corina. Por eso la inhabilitaron, a pesar de que en unas primarias de la oposición, más de 3 millones de venezolanos la eligieron. Saben que si compiten con ella en unas elecciones aún manejadas por ellos, seguramente pierden. Así de cruda es la historia de estas elecciones, que quizás nunca llegue a realizarse.



¿Qué puede pasar con todo esto? Aplazar -no impedir- apenas aplazar la transición democrática en Venezuela porque es imposible ocultar la fuerza y legitimidad de María Corina Machado y de la mayoría de los venezolanos dentro y fuera de esa nación. La oposición se ha unido y han madurado en medio de la adversidad y la persecución. Es su momento.



Lo que está haciendo María Corina Machado es importante e histórico. Es una cruzada por devolverle la democracia, la libertad y el progreso a su país. ¿Qué puede hacer? Mantener el rumbo. Permanecer en la contienda electoral y pedirle a sus seguidores que vayan a las urnas y dejen su voto en un papel escrito a mano. Ya designaron una sucesora en la candidatura. Se llama Corina Yoiris, una profesora y filósofa de 80 años, activista de la causa de Machado.



Seguramente la inhabilitarán también. O, con cualquier excusa, le impedirá inscribirse. Han llegado al extremo de anunciar que presentarán ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley en el que el actual régimen de Venezuela, dice quién puede ser o no ser candidato de la oposición, de acuerdo con unas condiciones fijadas por ellos. Pretenden elegir ambos candidatos: el propio y el de la oposición.



A estas alturas, la verdad se impone en Venezuela. Han cruzado limites imposibles de ocultar. Buena parte del equipo de campaña de María Corina ha sido expulsado o está encarcelado en Venezuela. Todo el planeta entiende lo que pasa. El presidente Maduro haría bien en permitir a María Corina Machado ser candidata. Y competir con ella por el voto popular. ¿Si se siente seguro de los logros de la revolución bolivariana, que se lo impide? Sería un gesto que el mundo entero saludaría. Se iniciaría una etapa nueva de paz y prosperidad en su país. Está a tiempo de hacerlo. A todas estas: ¿Qué opina el presidente Petro y su canciller Murillo de lo que ocurre en Venezuela?

RICARDO SANTAMARÍA

Analista