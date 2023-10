Por su nombre

La incursión de Hamás desde Gaza, enclave palestino en el sur de Israel, implicó la cruel y abominable matanza de cientos de civiles y el secuestro de inocentes habitantes. Se tendrán que revisar las razones que permitieron que la inteligencia israelí fuera sorprendida de esa manera.



También harán parte de las discusiones las implicaciones globales. Y muchos retomarán la discusión sobre la solución estructural para una paz real y duradera en el Medio Oriente.

Así, por un lado, el gobierno del actual primer ministro, Netanyahu en Israel, deberá ser cuestionado por la falta de preparación y conocimiento.



El debilitamiento de la inteligencia militar y del Ejército están directamente vinculados al populismo desmedrado y a la división interna de la sociedad en Israel.



Al buscar una reforma constitucional limitando el actuar de la justicia sobre las acusaciones penales al ejecutivo, el actual gobierno distrajo el tema de las amenazas externas, y se concentró en una incomprensible reforma que para gran parte de los israelís resultaba anti-democrática.



Es bastante probable que Netanyahu tenga que renunciar ante las fallas que permitieron los tremendos crímenes.



Los hechos perpetrados se dieron no solo casi el mismo día del 50 aniversario de la guerra de Yom Kipur, sino poco después de los anuncios de un inminente acuerdo entre Israel y Saudí Arabia, que hubiera cambiado la balanza de poder en el Medio Oriente.



Irán, principal fuente de recursos para los grupos terroristas de Hamás, así como de Hezbolá en el sur del Líbano, se hubiera visto debilitado ante este acuerdo entre sus dos archienemigos.



Y otros, como Rusia (cuyo desvío de atención y menor entrega de apoyo a Ucrania resulta muy conveniente ) y China, en esta época de la llamada multipolaridad, tendrían que haber reconocido el éxito de los EE. UU. al haber logrado este potencial acuerdo. Ante la reacción de Israel y las imágenes de guerra en Gaza, este acuerdo está muerto por ahora.



Y tal vez lo más importante, es quienes señalan, con razón, que mientras no se defina una solución que permita la vida de los dos pueblos (palestinos e israelís) en fronteras seguras y así la llamada solución de ‘dos estados’, no podrá haber paz en la región.



Esa solución requiere cambios de actitud de ambas dirigencias y lograr importantes concesiones de lado y lado. Lo que está claro es que Hamás no representa a los palestinos que buscan una solución negociada, sino es sinónimo de corrupción, terror, y su meta es la destrucción de Israel.



Todos estos puntos son relevantes y tendrán que ser revisados y contemplados para, no solo evitar que esto pueda volver a ocurrir, sino para encontrar una solución estructural que permita la pacífica convivencia de palestinos e israelís. Pero en este momento, hay que llamar lo ocurrido el sábado pasado por su nombre: es terrorismo del más inhumano e incomprensible.



Y este tipo de terrorismo no puede ser justificable ni defendible. Debe ser combatido y derrotado, la raza humana no puede permitir que sea aceptado o explicado. Simplemente no tiene explicación.



Rafael Herz

Analista Internacional.