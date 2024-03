Hoja de ruta 2024 para CEOs

Este año tendrá enormes desafíos. El hecho fundamental es que el crecimiento del Producto Bruto (PIB) en Colombia muestra la contracción de la actividad económica que podemos observar en un menor consumo, bajísima inversión y alto endeudamiento de los hogares.



La estrategia es el encaje de la empresa con el entorno. Por consiguiente, el nombre del juego este año es ‘estabilidad para la continuidad de negocio’ que se refleja en contar con un flujo de caja positivo, buen capital de trabajo y, sobre todo, control de la deuda (que es cara, por cierto).



Una vez definimos la estrategia bajo ese plan de juego, viene lo más importante para nuestra hoja de ruta como empresarios y directivos: se trata de la ejecución de la estrategia. A continuación veremos cómo ejecutar la estrategia en este año que, aunque ya recorrió sus dos primeros meses, podemos seguir proyectando.

La ejecución



La ejecución tiene que ver con hacer que las cosas sucedan (HCS) y, para el caso concreto de los CEOs, hacer que los números sucedan (HNS); esto es, asegurar que las metas e indicadores para este año se cumplan con enfoque y concentración. En mis clases señalo que la libreta de calificaciones de un CEO es su estado de resultados. Por consiguiente, el CEO debe mantener a su organización concentrada y alineada alrededor de sus objetivos y metas anuales y trimestrales.



Asimismo, ajustando el plan a medida que pasa el año sin perder de vista la visión de largo plazo de la empresa. Una vez el equipo de liderazgo conoce y comprende el plan de juego y las metas de la empresa para el año, el CEO debe asegurarse que toda la organización conozca y comprenda los objetivos generales, el propósito superior y los valores de la empresa para impulsar el compromiso y, especialmente, la alineación de todos.



Esto se lleva a cabo a través de ejercicios de kick-offs o reuniones por fuera de la empresa para comunicar a los líderes el plan de juego y lo que se espera de ellos y de su equipo para este año. Lo más importante en estas reuniones es definir las fechas y el calendario de seguimiento de los objetivos y los compromisos asumidos por cada equipo.

Por este hecho, calendario en mano, se definen los próximos encuentros de revisión de la ejecución que por lo general coinciden con el cierre de cada trimestre. En el intermedio entre la definición de las metas y el seguimiento trimestral, los líderes de cada área de responsabilidad de la empresa deben acompañar con su liderazgo a los verdaderos ejecutores de la estrategia, es decir, a los colaboradores que en el nivel táctico se ocupan todos los días de que las cosas sucedan.



Existe una metodología que funciona bien para mejorar la ejecución en las organizaciones: los OKRs (Objectives and Key Results) porque dan un marco sencillo y simple de ejecución para toda la organización permitiendo orden, claridad, priorización, enfoque y movilización.

Alineación



La alineación tiene que ver en envolver a toda la organización con una misma narrativa basada en los objetivos, propósito y valores. La alineación es el requisito previo para la ejecución porque donde hay alineación aparece el compromiso, la responsabilidad y, sobre todo, la acción enfocada.



Mi recomendación para una alineación eficaz consiste en mejorar el liderazgo de los directivos del primer nivel enseñándoles la importancia de la delegación y del reparto de las responsabilidades para multiplicar el esfuerzo y aumentar el desempeño. Igualmente, que el líder se encargue de enfocar su tiempo en lo importante y no lo superficial.



Es tan común ver directivos de primer nivel llenos de tareas y actividades menores que dejan pasar por delante los asuntos más estratégicos de la organización. No obstante lo anterior, lo más importante y determinante de la alineación es asegurar el compromiso de la gente.



Esta tarea es muy difícil porque depende de la libertad de las personas y, en último término, de su motivación. En este punto no solo es bueno contar con una buena compensación o reconocimiento para la gente, sino que lo más importante es enamorar las personas del propósito superior de la organización. Dirigir desde el propósito superior ayuda a proporcionar un mayor sentido y contribución del trabajo de las personas, porque la motivación de todos no será la trasnochada fórmula de maximizar el valor y, muy por el contrario, será servir al país a través del bienestar que generan las empresas.

Conclusión

Es recomendable salir de la narrativa negativa y pesimista que nos envuelve y concentrarnos en lo que podemos controlar: nuestras decisiones y acciones y, por ende, las de los equipos y la organización, en general.



Tenemos en nuestras manos una fórmula estratégica para la ejecución y la alineación. Que en diciembre de 2024 celebremos con los equipos los logros y resultados que estamos definiendo y el camino que empezamos a transitar. Recordemos: llegamos tan lejos como nuestros equipos nos lo permiten.



Jorge Iván Gómez Osorio

​Profesor Inalde Business School