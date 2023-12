IA ¿entre Millennials y Generación Z?

En un mundo en constante evolución, la Inteligencia Artificial (IA) generativa ha emergido como una fuerza disruptiva y omnipresente.

Lo que alguna vez fue un concepto futurista se ha convertido en una realidad cotidiana, y la pregunta que surge es: ¿por qué la IA generativa se ha desplegado tan ampliamente y tan rápidamente en nuestra sociedad?



La respuesta es una mezcla de factores que abarcan la tecnología, la necesidad de innovar y una sorpresa: la influencia de las generaciones que se denominan ‘nativas digitales’.



Y es que el crecimiento exponencial de la IA se debe a que se ha convertido en una gran aliada para las personas y las empresas. Esto lo demuestra la encuesta Generative AI Snapshot Research: The AI Divide que hizo Salesforce a más de 4.000 personas de varios países, la cual evidenció que el 49% de las personas ha utilizado al menos una vez la IA generativa y que más de un tercio de estos usuarios afirma que la aprovecha a diario y que planea utilizarla cada vez más.



Este momento de avance seguirá en crecimiento solo si hay una apropiación verdadera de la solución. De acuerdo con el estudio, este progreso se debe a la sinergía generacional, pues el 65% de los usuarios son Millennials (nacidos entre 1981 y 1993) y la Generación Z (entre 1994 y 2010). De estos, el 70% afirma que utiliza la tecnología en su trabajo y el 52% confía en que esta les ayude a tomar decisiones informadas.



Lo anterior nos lleva a otro punto importante, ¿qué tan útil puede ser la IA generativa? La respuesta es que el 75% de los usuarios la usa para automatizar sus tareas del trabajo, mientras que el 38% lo hace con fines de entretenimiento. Estos datos demuestran el nivel de apropiación de esta tecnología, pero también que hay algunos que aún no confían en ella.



Por ejemplo, la mitad de los encuestados respondió que aún no ha tenido contacto con la IA, de este grupo el 68% son de la Generación X (nacidos entre 1969 y 1980) y los Baby Boomers (entre 1949 y 1968).



Una de las mayores conclusiones de este estudio, es que la IA generativa sigue teniendo un rápido despliegue, pero aún hay caminos por recorrer.



Por ejemplo, en el caso de América Latina, innovaciones como el Big Data, la IA y el Cloud Computing aún no tienen un rumbo fijo. Según el informe “Una mirada desde América Latina al uso responsable de las nuevas tecnologías”, uno de los retos principales es el escaso acceso a internet y la brecha de educación.



Es por esto que una de las posibles soluciones es contar con estrategias articuladas para derribar las barreras y así darle la oportunidad a las personas para que puedan explorar estas nuevas herramientas.



ALEJANDRO AGUIRRE

​Regional Sales Director de Salesforce Colombia.