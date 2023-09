IA generativa antes que redes sociales

Los últimos meses, casi todos han lidiado con el significado de la Inteligencia Artificial Generativa para el futuro de la creatividad, los trabajos y hasta la raza humana. ¿La IA generativa nos hará más productivos, ahorradores, saludables, inteligentes y felices? ¿O eliminará la mayoría de los trabajos y se convertirá en la Skynet de Terminator y nos controlará?



La realidad es que la innovación es imparable y la IA generativa definitivamente revolucionará el trabajo, la cultura y la naturaleza de la creatividad. Es transformadora para muchas industrias y se volverá omnipresente en nuestros hogares, como Siri y Alexa.



A medida que el mundo se pregunta sobre la ciencia, la atención médica y la política, la tecnología como ChatGPT puede convertirse en una amenaza real. Entonces, la pregunta no es si nuestros hijos están hablando con los robots; la pregunta es: ¿En qué fue entrenado ese robot? Si entramos en aspectos más técnicos, en realidad los motores de lenguaje que impulsan la IA no son tan interesantes. Lo único que importa son los ‘datos únicos’ en los que se entrena la IA. Esta es la diferencia entre bueno y malo o seguro y peligroso.



En el caso de Waze, esto podría significar la diferencia entre obtener una buena ruta y conducir por un precipicio. Lo mismo sucede aquí, esta tecnología realmente brillará cuando se entrene en un conjunto de datos únicos y se ajuste para aprender verticales específicas.



Hay una cuestión fundamental del modelo de negocio, cómo las fuentes indexadas por la IA generativa obtienen crédito y se les paga. Esto significa que es fundamental que la IA generativa se capacite en fuentes de información altamente valoradas en ganar/ganar, y que podamos confiar en lo que nos dice la IA.



En la web abierta, los publishers de medios, los editores profesionales y las fuentes periodísticas confiables son fundamentales para el futuro de nuestros hijos. El futuro de la humanidad realmente está en juego, pero el riesgo no es que la IA generativa se convierta en Skynet, sino que nuestros hijos reciban información manipulada sobre temas cruciales como la atención médica, la ciencia o política en las redes sociales.



Los editores de noticias tienen mecanismos de control y equilibrio para informar sobre las noticias con precisión, dedican toda su carrera y su vida a esto. Confiaría más en la valoración de un periodista sobre una noticia de último minuto que la controvertida opinión sobre cualquier tema de un influencer de las redes sociales.



Soy optimista y confío en la web abierta y los editores debido al papel que están a punto de desempeñar en esta revolución LLM. Nuestros hijos están a punto de pasar mucho más tiempo con robots que funcionarán con IA generativa, y todos serán entrenados, con suerte, por editores increíbles de todo el mundo.



El futuro es prometedor…



ADAM SINGOLDA

CEO de Taboola