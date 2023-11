¿Ideología o competencia?

Es al premio Nobel de economía de 1986, James Buchanan, y a su escuela institucionalista, que se debe el acercamiento entre la ciencia política y la economía. Buchanan logró plantear la importancia de tener en cuenta la naturaleza de las instituciones y su impacto sobre el crecimiento de las naciones.

Una de las más importantes instituciones de cualquier país es la burocracia. En las naciones avanzadas la función pública es una casta estable. Los gobiernos pasan, cambian de ideología y de políticas, pero los funcionarios permanecen. Son los mismos que han nacionalizado sectores que luego los privatizan.



Una burocracia que no sea corrupta es un pilar de estabilidad porque tienen experiencia y son competentes en los temas complejos de la administración pública.



El problema con el actual gobierno es que no entiende la importancia de rodearse de técnicos competentes. Puede tener un discurso interesante pero su capacidad de traducirlo en estrategias de acción es lamentable.



En general el equipo que rodea al presidente conoce poco de la administración pública, de sus entuertos y vericuetos.



No conocen las normas que rigen el presupuesto y creen que las restricciones legales no existen. Todo se agrava porque, en su afán de rodearse de cuotas políticas, han descabezado buena parte de la tecnocracia que existía en las entidades para reemplazarlos por otros inexpertos que piensan rellenar con ideología sus vacíos de conocimiento.



Resultan sorprendentes los errores que se cometen en la ejecución.

Pero, sobre todo, la inacción es evidente. La falta de coordinación entre las entidades es palpable porque el Estado no marcha de forma automática.



Requiere supervisión y control, algo que en gobierno actual son funciones que nadie ejerce. En materia de seguridad la ausencia de liderazgo es total y la población lo percibe.



Lo mismo sucede con temas tan vitales como la política de vivienda o los grandes proyectos de infraestructura. Un buen ejemplo reciente de descontrol es lo que sucede con el caos en los aeropuertos donde la versión de los técnicos de la Aeronáutica Civil no coincide con lo que afirma la entidad. Da una clara sensación de ausencia de liderazgo y conocimiento en los temas de la entidad por parte del Director.

​

Gobernar es mucho más difícil que hacer oposición. En ocasiones uno escucha al jefe del Estado y siente en él una añoranza por estar en su antiguo rol de opositor donde todo le salía bien. Ahora todo es distinto.



El problema es que el país necesita y debe ser gobernado.

***



Coletilla: Vergonzoso el ‘error’ cometido en la liquidación de una parte de la nómina oficial. Que esto haya sucedido en el Ministerio de Hacienda donde se manejan el presupuesto, la deuda y la tesorería de la Nación confirma lo expresado en este escrito. Chambonada mayúscula.



Miguel Gómez Martínez

Decano de Economía

Universidad del Rosario

migomahu@gmail.com