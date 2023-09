Injustos impuestos sugeridos

Esta columna llega tarde. Pero a tiempo sí llegó la ‘declaración sugerida’ a centenares de miles de contribuyentes del impuesto sobre los ingresos -que aquí llamamos renta- enviada por la administración tributaria de la Nación.

Esa información llega, desde hace varios años y cada vez llega más completa: hoy incluye ingresos laborales, consignaciones en cuentas, créditos, intereses, compras, avalúo y valor de las propiedades, dividendos, etc, que la administración tributaria conoce cada vez con mayor precisión y de forma más completa, pues son reportados diligentemente a través de las declaraciones de ‘medios magnéticos’ por los mismos contribuyentes a la Dian.



No debe estar lejos el día en que esa información incluya quiénes son los beneficiarios finales de las empresas y de los ingresos, cuentas, empresas y propiedades en el exterior. Como debe ser.



Desde hace varios años, también viene mejor organizada esa información: ahora la presenta la Dian en un formulario listo para presentar ante la administración y para pagar el impuesto a cargo.



Y ahí está el problema, porque la información que no incluye tal ‘declaración sugerida de impuestos’ es la de los descuentos previstos en la Ley a los que tienen derecho los ciudadanos: por tener personas a cargo, por pagos de seguros de salud, por haber recibido ingresos en especie, por ahorrar voluntariamente para la pensión, etc. Tampoco incluye en tal declaración sugerida, los gastos en que los trabajadores independientes incurren para obtener sus ingresos.

​

Como resultado, esa declaración sugerida termina con un impuesto calculado con información incompleta que es superior al que efectivamente debe pagar el ciudadano. No hay manera de que sea diferente, pues sólo cada quien conoce tal información detallada y puede presentar una declaración de ingresos y gastos justa, en ejercicio de sus derechos.



La declaración sugerida se ha convertido de esta manera en un instrumento no de fiscalización sino para aumentar el recaudo induciendo en muchos casos al error a los contribuyentes.



Evidencia anecdótica muestra que trabajadores y profesionales independientes de medianos y altos ingresos que siguen la ‘declaración sugerida’ hasta el final, terminan pagando hasta 8 puntos porcentuales más de impuestos. Parece poco, pero en algunos casos la tarifa puede superar el 30%.



Esta carga adicional la pueden evitar quienes tienen cómo pagar un buen contador, que sepa cómo no caer en el efecto de la ‘simplificación tributaria’ y depurar la información de la interesada ayuda de la administración.



No es fácil, además, pagar el impuesto justo y no el mayor ‘impuesto sugerido’, pues eso requiere conocimiento de la Ley y experiencia, lo que sólo un contador experimentado tiene. Ni hablar de las declaraciones sugeridas de IVA, en las que ocurre algo similar. El patrimonio es del año anterior lo que puede llevar a sanciones por inexactitud. Nada garantiza tampoco que la información exógena sea cierta.

​

Sería bueno que la Dian informara el impuesto y la tasa sugerida y cuánto pagaron efectivamente los contribuyentes. Aún mejor sería que deje de hacerle las declaraciones a los contribuyentes, declaraciones que inducen a pagar, en miles de casos, mayores e injustos impuestos.



Jorge Restrepo

Profesor de economía de la Universidad Javeriana

X: @jorgearestrepo