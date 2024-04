Instrumento contra pobreza monetaria y multidimensional

Estos días en una reunión con mujeres maravillosas y guerreras, lideresas sociales, directoras, madres de familia, entre otras, hablando de buscar recursos para que las personas más pobres de la comunidad puedan acceder a la universidad, les dije:



¿Y por qué tiene que ser para la universidad?



Y todas me voltearon a mirar asombradas de mi pregunta. Y empezaron a argumentar lo que siempre se argumenta frente a lo aspiracional que representa ser un universitario para todo el mundo en los diferentes estratos sociales, viéndolo como el camino para ayudar a las personas más vulnerables y pobres de la comunidad.



Les pregunté, si conocían de la formación para el trabajo y desarrollo humano y con un poco de sorpresa comprendí que no lo tenían tan claro.



Les empecé a contar, entre otras lo siguiente:



1 Es un modelo educativo inclusivo por que las personas adultas que no han podido culminar su bachillerato, las cuales son muchísimas en nuestro país, pueden acceder con 9no grado culminado.



2 Es un proceso formal y corto, tiene resoluciones de aprobación por parte de las Secretarías de Educación. Un programa puede durar 7 meses.



3 Es un programa económico. Con lo que se invierte en una carrera universitaria promedio, podríamos patrocinar aproximadamente a 20 personas en un programa técnico laboral.



4 Es un sistema de formación dual, lo que significa que el estudiante puede acceder a prácticas laborales remuneradas mientras estudia mientras las empresas cumplen un requisito legal. O sea empieza a generar ingresos rápido y eso es movilidad económica.



5 Fomenta la mentalidad y las competencias emprendedoras de los estudiantes, dando doble herramienta generadora de ingresos: un empleo digno y/ o un proyecto productivo.



6 Estudiar en una institución de formación para el trabajo, acreditada en calidad permite homologar y continuar estudios universitarios, gracias a los ciclos propedéuticos. Con el diferencial de que ya se tienen herramientas para generar sustento, mientras continúa escalando su perfil profesional.



En conclusión, este sistema educativo es un verdadero movilizador socioeconómico, pues en corto tiempo y con una baja inversión una persona en condición de pobreza extrema y pobreza multidimensional si o si, va a tener herramientas para generar ingresos y llevar sustento a sus hogares. y no va a tener que escoger entre estudiar o alimentarse a sí mismo y a su familia.



Ojo, no estoy en contra de la educación superior, es maravillosa además estos niveles son complementarios, sin embargo siendo realistas la mejor decisión por su rapidez y pertinencia cuando se nace en pobreza extrema es empezar con un programa de formación Técnica Laboral.



¿Qué opinan ustedes?



CLAUDIA MILENA MANJARREZ,

Presidente de la Corporación CICCE.

Linkedin: claudia-milena-manjarrez-alzate