Inteligencia Artificial y mercado del trabajo

Con siempre mayor frecuencia se conocen historias sobre la transformación del mundo del trabajo que provocará la utilización generalizada de la inteligencia artificial (IA). Los efectos esperados son fundamentalmente dos: uno positivo que ve como los trabajadores pueden aprovechar la IA en sus labores y volverse más productivos, o como, gracias a la IA, surgirán nuevas ocupaciones; y otro negativo que estima como el trabajo de muchas personas desparecerá sustituido por los algoritmos de la IA. Los economistas tienden a ser optimistas y a pensar que el primer efecto predominará sobre el segundo.

En este contexto valen algunas advertencias. La primera: la IA debe ser utilizada con ‘inteligencia’. Cosa que no ha hecho Michael Cohen, ex abogado de Donald Trump, el cual ha recientemente reconocido de haber utilizado Google Bard para armar su defensa frente a un juez federal con el triste resultado de incluir citas generadas por esta IA de casos inexistentes.



El abogado Cohen no ha sido ni el primero, ni el único. En junio pasado dos reconocidos abogados de Nueva York fueron sancionados y multados por haber incluido en documentos entregados a un juez federal casos jurídicos falsos inventados por Chat GPT.



Por otro lado, no todo trabajo futuro será reemplazado por la IA. Según el premio nobel de economía, Christopher Pissarides, los empleos que requieren competencias presenciales más tradicionales, como la hostelería y la atención sanitaria, seguirán dominando el mercado laboral.



Esto es lo mismo que piensa la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos que en sus proyecciones ocupacionales hasta el año 2031 considera que el mayor número de vacantes en el país norteamericano se abrirá para los trabajadores de la salud y el cuidado (debido en buena parte a la creciente proporción de población adulta mayor) y para los trabajadores dedicados a la preparación de alimentos y de los servicios conexos (debido a la recuperación de estas actividades particularmente golpeadas por la pandemia de la covid-19 y a la apertura de nuevos restaurantes y a la expansión de los servicios de entrega a domicilio de comida).



A su turno, la industria aeronáutica prevé doblar en los próximos 20 años la flota mundial de aviones para el transporte de mercancías y pasajeros. Para ello, según la Boeing, será necesario reclutar 2 millones 300 mil trabajadores, entre pilotos, asistentes de vuelo, azafatas, personal en tierra y obreros para el servicio de mantenimiento.



Tal vez más sorprendente es lo que podría pasar con un grupo de ocupaciones ahora tan en auge, las STEM -las que se relacionan con ciencia, tecnología, ingeniería y matemática-. Según Pissarides, no lograrán emplear a todos los futuros graduados de estas carreras porque la IA será la que terminará en parte haciendo sus trabajos y porque otro tipo de habilidades, las empáticas y creativas, serán las que prosperarán en un mundo dominado por la IA.



STEFANO FARNÉ

​Observatorio del Mercado Laboral, Universidad Externado de Colombia.