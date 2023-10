Inversión y tecnología para el desarrollo agroindustrial

Según Fenalce, en 2022 Colombia importó 6,1 millones de toneladas de maíz amarillo y apenas produjo 1,2 millones de toneladas. En soya y torta de soya, en el mismo año, se compraron casi 500 mil toneladas y se produjeron 142 mil toneladas.



En conjunto las importaciones de soya, torta y maíz son 55% de las importaciones de alimentos.

El presidente Petro ha insistido en la necesidad de sustituir importaciones y es aquí donde existe la posibilidad, en un tiempo prudencial, de sustituir las de soya y maíz, pues Colombia tiene la tierra apta y los empresarios nacionales y extranjeros interesados para hacerlo. Miren tan solo el proyecto ‘soya, maíz proyecto país’.



Se sabe que el Gobierno promueve la pequeña producción, pero también debe considerar la producción empresarial que está llamada a sustituir gran parte de esas importaciones.



La tierra se encuentra en la altillanura colombiana, pero por sus extensiones y el tipo de suelos la inversión requiere de empresarios con músculo financiero.



Presidente Petro, no siga estigmatizando a los empresarios agrícolas que son los que le darán la mano para lograr esa sustitución.



Además de tierra se requiere tecnología, ya están disponibles las semillas y los paquetes tecnológicos.



Sin embargo, para lograr mayor eficiencia se requieren herramientas modernas que se encuentran disponibles. Tradicionalmente, un agricultor o una empresa agrícola requiere diferentes apoyos para el desarrollo del cultivo tales como topografía, análisis de suelos, análisis foliares y obviamente las maquinas, si está aplicando algo de tecnología requiere apoyo en agricultura de precisión.



Casa Toro tiene disponible una herramienta denominada ‘Exacta’ que se podría definir como agricultura digital, esto potencia el uso de tecnología y el uso de los insumos durante el ciclo del cultivo.



Con esta herramienta, que en realidad es una consultoría de servicios agronómicos durante todo el ciclo del cultivo, ya no se maneja una dispersión de las actividades del cultivo, por el contrario, se logra integrar todo el proceso desde el diseño de campo, pasando por el cuidado del cultivo, la integración de datos, la maquinaria hasta la cosecha lo que finalmente lleva a la optimización de las labores de campo y a la cuantificación de beneficios.



De esta forma, se potencia la tecnología y el uso de los insumos, lo que valoriza el paquete tecnológico de agricultura de precisión y los modernos instrumentos disponibles en la maquinaria y equipos que permiten la utilización eficiente de herramientas, entre las que se encuentran las imágenes satelitales y drones que generan información. Esta información recopilada y debidamente analizada conlleva a tomar decisiones más educadas eficientes.



Para este tipo de cultivos industriales, además de la inversión se requiere tecnología. No se está planteando una utopía ya está sucediendo, hay empresas como la Fazenda y los menonitas, entre otros, que ya tienen importantes extensiones de maíz y soya y usan moderna tecnología.



Luis Arango Nieto

Ex viceministro de agricultura

