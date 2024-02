JetBlue y Spirit: un caso del cual aprender

El pasado 16 de enero de 2024, la Corte del Distrito de Massachusetts (EE.UU.) decidió bloquear la operación de integración que se pretendía llevar a cabo entre la aerolínea de bajo costo Spirit Airlines, Inc. (‘Spirit’) y JetBlue Airways Corporation (‘JetBlue’), pues ocasionaría perjuicios a los consumidores por la eventual salida de Spirit del mercado.



Según la Corte, la salida de la ultra low cost Spirit afectaría a los consumidores pues se verían privados de adquirir tiquetes aéreos a bajos precios.



Además, reconoce que Spirit cumple un rol de Maverick en el mercado que es determinante, pues ejerce una presión competitiva sobre las demás aerolíneas, lo cual redunda en beneficios para los consumidores y el mercado en general.



Este caso contrasta con el reciente caso colombiano entre Avianca y Viva Colombia respecto a la protección de los consumidores. El caso americano destaca la necesidad de poner a los consumidores en el centro del debate y que las autoridades garanticen la efectividad de sus derechos.



A diferencia de lo decidido por la Corte del Distrito de Massachussets, la Aeronáutica Civil decidió darle vía libre a una operación de integración que no solo afectaba la libre competencia (tal y como dicha entidad y la SIC lo reconocieron) sino que su estructuración resultó ser reprochable pues generó el marchitamiento de Viva y su posterior salida del mercado.



Al final, los principales afectados fueron los consumidores quienes no merecieron la protección adecuada por parte de la institucionalidad colombiana.



Hoy, el consumidor colombiano se vio privado de una empresa como Viva, que condujo al marchitamiento del segmento Ultra Low Cost, y con ello la posibilidad de obtener un mejor servicio a mejores precios.



Resulta frustrante que hoy no existe ningún responsable frente al consumidor. Ante el cese intempestivo de operaciones de Viva y su posterior salida del mercado, el consumidor colombiano no encontró en la SIC el respaldo necesario para la protección de sus derechos.



Todo lo contrario, la SIC decidió cerrar de manera anticipada la investigación que adelantaba contra Avianca y Viva sin sanción alguna, pese al tremendo daño causado al mercado de haber causado la salida del principal operador aéreo de bajo costo.



Casos como el de JetBlue y Spirit son un ejemplo de adecuada protección del interés general, en este caso, el interés de los consumidores. Las autoridades colombianas deberían tomar nota de este antecedente y contrastarlo con sus propias actuaciones. El resultado salta a la vista: El caso Jet Blue - Spirit puso en centro del debate al consumidor. En Colombia, creo que no podemos concluir lo mismo.



JORGE DE LOS RÍOS

Socio de Posse Herrera Ruiz.