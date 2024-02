La apuesta de Haley

Hay una leyenda persa sobre un funcionario condenado a muerte que consigue una entrevista con el Rey y procede a decirle: “Su Majestad, si me permite vivir, le enseñaré a hablar a su caballo en el término de un año”.

Sorpresivamente el Rey le concedió su deseo. Perplejo, el hijo del funcionario, cuando pudo hablar con él a solas, alarmado le preguntó: “Padre, ¿qué locura es la que has prometido?”. El viejo zorro le respondió con una sonrisa: “Durante un año, pueden suceder muchas cosas. El Rey puede morir. Ó yo mismo puedo morir. Quizás el caballo muera. ¿No sé… en un año?”.



Es posible que Nikki Haley, candidata Republicana para las primarias, esté pensando algo similar a lo que pensó el viejo zorro cuando dice: “esto está lejos de haberse terminado”. Lo anterior lo expresó un fin de semana, después de haber perdido en el estado de New Hampshire, cuyas demográficas son las que más la favorecen. Esto, considerando que es el estado donde prevalece la base del soporte de la candidata, correspondiente a independientes, moderados y con educación universitaria, en contraste con la base de Trump, que es más religiosa y menos educada.



La medición de una encuesta de la Universidad Suffolk, denota que 93% de aquellos que apoyan a Trump, dicen que están votando por él, no en contra de Nikki Haley, en contraste con casi la mitad de los seguidores de ella, quienes votan en contra de Donald Trump, más que en apoyo a ella.



Es evidente que Nikki Haley (y quienes están haciendo donaciones para permitirle mantenerse en la carrera), tienen en mente la posibilidad de que algunas de las múltiples demandas judiciales en contra de Trump, puedan resultar en que sea ella la heredera natural de una candidatura republicana que quede acéfala.



Por otra parte, pareciera que la precandidata (de 52 años), en contraste con los 81 años de Trump, piensa que tiene la capacidad de influenciar al partido Republicano a ser más moderado y esté sembrando para una futura candidatura.



La posibilidad de un segundo período de gobierno para Trump se vuelve cada día más real. Esto promete ser el panorama de un país más proteccionista, con posibilidad de generar una guerra de aranceles que hagan el comercio internacional menos atractivo y que la globalización comience a decaer. Existe el temor que las instituciones que lo tuvieron ‘a raya’ en su primer mandato, no puedan hacerlo en esta ocasión. Liz Cheney, excongresista republicana, dice que tiene miedo de que su País esté caminando como un “sonámbulo a la dictadura”.



Trump se rodeará exclusivamente de un equipo que, como traza indispensable, tendrá que ser absolutamente leal a él. Que permita ‘retribuirle’ a todos aquellos que le impidieron ganar la última elección, en una política donde predominará el odio hacia sus contradictores. Un cambio que es como bien dice un editorial de The Guardian, un lujo que EE. UU. y el mundo no pueden permitirse.

SALOMÓN KASSIN TESONE

​Banquero de inversión.