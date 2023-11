La cara regional de la pobreza

Esta semana la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Dane publicaron reportes sobre la situación de la pobreza regional y departamental, respectivamente, con resultados que generan preocupación.

En su ‘Panorama Social de América Latina 2023’ la organización de Naciones Unidas muestra que los porcentajes de pobreza en el hemisferio ya alcanzaron el año pasado los niveles de la prepandemia. En 2022 el 29 por ciento de la población latinoamericana y caribeña era pobre, mientras que, en 2019, era del 30,2 por ciento.



No obstante, el caso colombiano es diferente. A pesar de una dinámica de crecimiento económico destacado en la región, los índices de pobreza en Colombia no han retornado a los registros previos a la irrupción de la covid. Mientras en 2019 el 30,4 por ciento de los habitantes del país estaban bajo la línea de la pobreza, el año pasado ese dato marcó un 34,5 por ciento. Es decir, a pesar de que la economía nacional creció, ese crecimiento no se tradujo en una mayor reducción de la pobreza.



Por otro lado, el Dane publicó ayer el reporte sobre pobreza monetaria departamental correspondiente a 2022. La medición incluye 23 departamentos del país y refleja la cara regional del impacto de la pobreza en estos años pos-pandemia.



En cuatro departamentos -Chocó, La Guajira, Bolívar y Magdalena- los niveles de pobreza aumentaron entre 2021 y 2022, sin importar la dinámica positiva de la economía nacional. Por otro lado, Risaralda logró la mayor reducción al pasar en un año de 36,9 por ciento a 30,1 por ciento.



La fotografía de la pobreza monetaria por departamentos en el país muestra una geografía desigual en la que la Costa Atlántica y Chocó superan más de la mitad de sus habitantes en esta condición, mientras que Caldas y Cundinamarca están por debajo del 25 por ciento.



Lo más grave de todo es que estos avances no se sostendrán en 2023 debido a la desaceleración que experimenta la economía nacional.



Tras la pandemia la lucha por la reducción de la pobreza es, de lejos, la principal política social y económica que debe asumir el Estado colombiano para superar, de una vez por todas, el choque de la covid.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

@pachomiranda