La escucha, para fomentar el liderazgo

En la cultura laboral se debe fomentar una visión que potencie el liderazgo desde la interacción justa, respetuosa y flexible entre los equipos.



Es importante reconocer que cada individuo tiene un valioso aporte por ofrecer, y es por esto que, las empresas no deben limitarse a ser un espacio de trabajo donde las personas sólo van a cumplir determinadas labores, sino también se deben encargar de construir un espacio donde cada miembro tenga la libertad de compartir las ideas que considera necesarias para el avance y performance de la compañía.

Un buen liderazgo no tiene una fuente única, sino que se nutre de valores integrales como la transparencia, el respeto mutuo y la motivación que proporcionamos a nuestros colaboradores. Es pertinente alentarlos a impulsar su creatividad, y a participar activamente en la construcción de la organización, creando un ambiente de colaboración y desarrollo conjunto.



En una búsqueda por crear espacios que se conciban la transparencia y conversar de manera abierta sobre el desarrollo de la compañía y la experiencia dentro de cada equipo, tener charlas constantes con ellos son un gran recurso para nutrir el accionar corporativo.



Fortalecer la confianza entre los nuestros, tener la posibilidad de obtener una mejora continua, contar con la oportunidad de identificar talentos e impulsar la innovación desde la escucha, son los pilares fundamentales que no deben faltar para permitir una charla amplía que traiga como resultado el seguir liderando iniciativas integrales a partir de la construcción colaborativa.



No hay duda de que las organizaciones avanzan al propiciar la participación de sus colaboradores, lo que permite aprovechar el talento y la autonomía para liderar iniciativas desde todas las áreas, al estar reinventándose y capacitando a los líderes para dar guía a los equipos de manera efectiva.



De igual forma, es clave que los colaboradores evalúen la percepción del liderazgo y así se fomente una cultura de mejora continua y adaptabilidad, donde todos pueden contribuir al crecimiento y el éxito.



Nuestra principal responsabilidad como líderes es continuar trabajando para contar con herramientas y prácticas que fomenten el reconocimiento de las iniciativas de liderazgo que emprenden nuestros colaboradores.



Buscamos fomentar la innovación y crear un ambiente seguro donde todos se sienten valorados y motivados a generar ideas y aportar valor a la compañía porque creemos firmemente que la escucha es clave para el desarrollo del liderazgo.



Francisco Vélez

Director General de Siemens Healthineers Colombia, Perú y Ecuador.