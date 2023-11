La ganadería, un ¿Side Business?

Ganadero a su ganado como zapatero a sus zapatos; siempre los dichos populares tienen la sabiduría de la prueba del tiempo. En este caso lo aplicamos poco. La ganadería no es una profesión, debería serlo; es la magia del foco, la dedicación y las reiteraciones lo que genera éxito en cualquier actividad.

Indudablemente en Colombia este título puede generar roncha como se dice popularmente. Pero no es que el Side Business de la ganadería pretenda ser un insulto, cualquiera puede y tiene el derecho de tener un negocio, un negocio de al lado. Pero creo que en general la ganadería y muchas veces el manejo de la gran tierra no tiene a su dueño in situ.



Sólo el pequeño, empírico, sin crédito, sin garantía de compra se halla en su terruño. Y lo es por un tema cultural: siempre se ha usado tener un terreno de acuerdo a su gusto y a su capacidad financiera.



Antes de la revolución industrial y la urbanización, todos los dueños vivían en sus fincas y de sus fincas, era casi la única forma de producción para tener una supervivencia económica. Ante la aparición de nuevas profesiones y el crecimiento de las ciudades casi la totalidad de los grandes hacendados se trasladaron a los centros urbanos y desde allí también otros compraron fincas “por costumbre y prestigio”.



El profesionalismo del ingeniero constructor de edificios y puentes está basado en sus estudios, y años de experiencia e interacción con sus pares; no es así en la gran generalidad de su trabajo en la finca que se visita ocasionalmente y cuyos colaboradores y su experiencia técnica dista mucho de la frontera del conocimiento al respecto. Por eso la ingeniería en Colombia rinde como lo hace y la ganadería sólo queda a sus bajos niveles.



Con nuestros conflictos internos, iniciados “últimamente” con la violencia de los años 50s y después con el tema de las Farc y el narcotráfico se corta de cierta manera el vínculo con las fincas. Y se oficializa el Side Business. Es como si los médicos, los ingenieros o los abogados hubieran tenido o decidido atender sus consultorios, sus obras o sus bufetes desde las fincas.



El resultado habría sido muy pobre, desastroso. No es un insulto es un llamado de atención hacia profesionalismo y la formalidad.



¿Por qué Colombia tiene 42 millones de hectáreas de frontera agrícola y solo 5 cultivadas? Nos quedan 37 millones de hectáreas en ganadería intensiva y extensiva. Esta última copa a grosso modo 35 millones de hectáreas con 20 millones de cabezas de Gran Ganado, resultando en una carga inferior a .7 vacas por hectárea -deberían ser 2, casi el triple; sí, los suelos pueden no ser los mejores pero se pueden enriquecer como nos lo ha enseñado Jaime Lievano en Aliar en Puerto Gaitán.



Se les debe poner agua suficiente en bebederos. Hay que poder sembrar pastos adecuados y almacenar como las hormigas para los días secos. Y poner cercas y rotar el ganado. Solo así deberemos poder multiplicar la leche producida por 3 en las fincas de vacas de 2,5 litros.



Sin contar el perseguir de manera permanente cerrar los intervalos entre partos que nos tienen con la mitad de las vacas sin producción de terneros (y ¡leche!). Este es un corto, gran resumen del curso de Ganadería 101.



Hay 10 o x cursos más pero no solamente hay que tomarlos, sino quererlos tomar con los administradores de las fincas hasta llegar a la nuevas tecnologías como el internet de las cosas; pero sobre todo con las indudables reiteraciones que se llega a mejoras y productividades extraordinarias.



Carlos Enrique Cavelier



