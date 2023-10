La gran separación

Después de un año largo ya se puede ver el resultado de las decisiones del gobierno en materia de salud y energía: romper cadenas de valor, reducir el acceso a la prestación de ambos servicios y minar la confiabilidad y confianza, tanto en el sistema de salud pública como en el sistema eléctrico.

En ambos sectores el desfinanciamiento ha sido la clave. En el sistema de salud pública el atraso en los pagos y el insuficiente aumento en la unidad de pago por capitación (la prima del seguro que financia las coberturas del plan básico en salud) generó un déficit billonario.



La deuda al sistema eléctrico ya supera los siete billones de pesos, de los cuales en subsidios y cuentas impagas por insuficiente apropiación presupuestal hay más de dos billones y medio. La iliquidez afecta cada eslabón en las cadenas de valor en ambos sistemas, sin importar si hay propiedad estatal o privada.



La inacción y la pérdida de quienes tenían experiencia y conocimiento en posiciones directivas en las instituciones de regulación, ha llevado a una grave escasez de medicamentos, a la trágica y dolorosa ausencia de vacunas, y a que los errores de la regulación energética sigan: lo que hace un año se pudo remediar sigue minando el ingreso familiar y la competitividad: el tal pacto tarifario no resolvió el problema, lo agravó, y ahora con El Niño y sin Creg e Invima no hay cómo regular bien ni abastecer medicamentos.



El efecto de los desarreglos en ambos sistemas no será equitativo: quienes tienen la capacidad y la disposición para pagar ya pueden seguir accediendo -y hasta más rápido en un sistema descongestionado- a la atención médica, a los especialistas y a casi todas las tecnologías en salud.



La escasez de antidepresivos o medicamentos para el tratamiento del cáncer afecta a quienes no tienen acceso, capacidad o disposición de comprarlos.



La iliquidez de los distribuidores ya les impide comprar energía y pronto llegarán limitaciones al suministro a las comercializadoras más vulnerables, pequeñas, en regiones poco pobladas y apartadas, con una estructura gerencial débil. Más que un apagón generalizado como el de los 90 tendremos limitaciones episódicas al suministro.



Las ciudades con empresas grandes y bien manejadas, están ya cubiertas ante la escasez, así paguen una energía cara.



El resultado será la segmentación del país, como en la ilustración del desarrollo de Albert Hirschman, un túnel de dos carriles sin sobrepaso: en el que desde el congestionado y lento la mayoría puede ver a una minoría que progresa rápido. No sólo se estancó la economía sino que el progreso se volvió dispar, lo que llamó Arthur Lewis en los cincuenta el desarrollo desigual extremo, hacia una sociedad dual.



El triunfo del sesgo anti-empresa nos llevará hacia una economía rica y sofisticada que coexiste con una para una población más numerosa, en la que hay menos acceso a servicios, menos seguridad y menos oportunidades.





Jorge Restrepo



Profesor de economía,

Universidad Javeriana

X: @jorgearestrepo