La historia sin fin de Medio Oriente

La demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, por violar la Convención Contra el Genocidio, devolvió el conflicto de Medio Oriente al primer plano global. Si bien es significativo traer a Israel ante un tribunal que se fundó para prevenir tragedias como el Holocausto, las dimensiones que toma un conflicto que se agrava requieren de un árbitro neutral con suficiente reputación para apaciguarlo.



Cabe resaltar tres hitos históricos recientes. Primero, el asesinato en 1995 por un ultranacionalista judío de Isaac Rabin, primer ministro de Israel que proponía el establecimiento de un estado palestino en Gaza y Cisjordania bajo la Autoridad Palestina.



Desde ahí, la sociedad israelí dio un vuelco hacia la derecha motivada por la ideología del sionismo, que promueve el nacionalismo judío y el no reconocimiento de otros pueblos que puedan habitar su tierra. Segundo, la desocupación unilateral israelí de Gaza en 2005, seguida de elecciones democráticas en 2006. Como el grupo extremista Hamás las ganó, Israel no las reconoció y estableció un bloqueo de facto de la Franja desde 2007. Tercero, el ataque en 2021 de soldados israelíes a la mezquita Al Aqsa, que enfureció a Hamás.



El ataque sorpresa del 7-O (llamado “Diluvio de Al Aqsa”), llevó a Israel a la peor derrota que ha sufrido en su historia, con un saldo de 1.140 muertos y 200 secuestrados. El ataque tenía su componente geopolítico: Irán (mayoría chií) lo apoyó en la sombra para socavar los esfuerzos de Israel por llegar a acuerdos con Arabia Saudita (enemigo de Irán, mayoría suní).

En este sentido fue todo un éxito, al volver a distanciar a Israel de los árabes. La severa retaliación se enfrenta al dilema que destruir a Hamás es imposible: con una población radicalizada y joven, (47% de los 2,3 millones de habitantes son menores de 18 años) se reemplazaría fácilmente a sus líderes fallecidos.



Israel gana condena mundial al buscar entrar con sangre y fuego en una guerra lenta y costosa, que a 16 de enero llevaba un saldo de 24.300 muertos en Gaza y 354 muertos en Cisjordania (un ritmo de 15 muertos por hora), más 360.000 edificios dañados.



Expertos estiman que, de no cesar el bloqueo total de Gaza, los muertos por hambre y enfermedades pueden superar a aquellos generados por el conflicto.



Ante este nivel de destrucción, es deseable que la demanda obligue a Israel a morigerar la escalada de su incursión contra Palestina. Ninguna solución de esquina es viable actualmente, ni los dos Estados (con Israel abandonando Cisjordania) ni la irónica migración voluntaria de palestinos de Gaza. Pero si no hay estas concesiones por parte y parte, la espiral de violencia que hemos visto solo recrudecerá, con la posibilidad de que entren en conflicto Líbano y Siria con apoyo en la sombra de Irán.



Si no hay acercamientos y un terreno común, nos encontraríamos definitivamente ante una historia sin fin... ni solución.

DAVID FERNANDO FORERO

Investigador de Fedesarrollo, profesor de la Universidad Nacional

