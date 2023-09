La nueva imagen de China

Para nadie es un secreto que el poder de China, al terminar el siglo XX, estaba en la manufactura. James Fallows, corresponsal de The Atlantic Monthly escribió un artículo que tituló: China makes, the world takes (China hace, el mundo toma), donde destaca ese gran poder. En última década la imagen de China como productora de bienes de consumo y productos de mala calidad ha venido cambiando, debido a la posición que ha logrado como una de las principales economías del mundo.

De hecho, el Plan Quinquenal ‘Made in China 2025’ apuesta a pasar de la época de la cantidad a la época de la calidad. En junio pasado durante la Cumbre mundial 2023 de Marcas organizada por el World Brand Lab, se presentó la vigésima edición de ‘Las 500 marcas más valiosas de China’, que engloba todos los sectores empresariales, y que en esta ocasión contó con importantes instituciones académicas de EE. UU. como Harvard, Yale, Oxford, Stanford y líderes occidentales en el ámbito de los negocios.



State Grid Corporation of China (SGCC) se erigió como la marca más valiosa, con un valor de US$88.960 millones. SGCC es una empresa dedicada a la inversión, construcción y operación de redes eléctricas. En 2021 ocupó el segundo puesto de la publicación Fortune Global.



El banco ICBC, con un valor de US$65.550 millones es la segunda marca más valiosa de china. TikTok, la controvertida red social se ubicó de tercera. Haier Group empresa electrónica de consumo ocupó el cuarto lugar. Tencent que provee productos y servicios de internet se ubicó de quinta. China Life, la aseguradora de vida más grande de China el sexto lugar. PetroChina, productor de petróleo y gas de Asia es séptima. Sinochem la industria químicas más grande del mundo es octava. China Resources novena. Huawei décima. Vienen a continuación Lenovo multinacional china de tecnología y Air China.



Estas marcas, entre otras, han consiguiendo notoriedad importante en los mercados internacionales gracias a la buena calidad y una estrategia de posicionamiento al estilo de Occidente, como el realizado en China por Trout Partners. Deng Delong, presidente de Trout Partners & Trout China, sostiene que “el marketing se originó en los EE. UU., pero el enfoque se ha desplazado a los países orientales. Con la transformación de la economía china en el mercado, la teoría del posicionamiento se ha vuelto más importante”.



Marcas chinas con aspiraciones mundiales se están dando cuenta que el esfuerzo y la calidad son factores claves del éxito, y comprueban que las decisiones de inversión y posicionamiento deben estar impulsadas para entender el mercado global. Esta percepción está funcionando y es natural que aparezcan escritas no solo en chino sino también en inglés, una "receta atractiva" para los jóvenes y opuesta al concepto de mala calidad con el cual se conoció los productos salidos de China.



RICARDO GAITÁN

Consultor de marca.