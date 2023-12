Hace unas semanas, el Congreso de los Estados Unidos citó a las presidentas de renombradas universidades a dar explicaciones sobre las acciones que se estarían considerando frente a un creciente anti-semitismo en los campus de Harvard, MIT y Penn.

El momento más álgido se suscitó cuando la Representante Stefanik, graduada de Harvard y de religión católica, le preguntó a la presidenta Magill de la Universidad de Pennsylvania si el llamado al genocidio de los judíos va en contra del código de conducta de la institución. La líder académica, al igual que la presidenta Gray de Harvard, respondió señalando que se trata de una “decisión que depende del contexto”.



Y Magill llegó a decir que se trataría de matoneo solo cuando la palabra se convirtiera en acción.



Ese momento fue el detonante de una discusión airada, porque varios de los Congresistas indicaron que era una pregunta que debería haber sido respondido con un simple “si” o “no”.



Los defensores de la respuesta evasiva trataron de explicar que había que encontrar un balance con la libertad de expresión, especialmente en el contexto académico.



La pregunta filosófica que se debe hacer en este contexto es si se puede o debe limitar la libre expresión en concordancia con la Constitución de la unión americana.



Y ahí vale recordar las palabras de la política socialista alemana Rosa Luxemburgo, que señaló a principios del siglo pasado que “la libertad es siempre la libertad del que piensa diferente”.



Y eso se puede y debe interpretar como que la libertad de expresión tiene el límite de no restringir o condicionar la libertad del otro. Un llamado a la violencia parece claro que lo es.



Muchos criticaron esta audiencia y la compararon con las persecuciones que dieron en los años 50 por el Senador McCarthy. Pero lejos de una persecución ideológica, las preguntas que se hicieron por los congresistas a las universidades buscaron, como en otras oportunidades, esclarecer hechos preocupantes en la sociedad y establecer responsabilidades y acciones remediales.



Debe quedar claro que las preguntas del Congreso no se deben limitar al tema del anti-semitismo. Todo llamado a la violencia contra minorías, contra aquellos que piensan o creen diferente, debe ser rechazado de plano. Y en este caso en especial, valga señalar que muchos de los estudiantes judíos de las universidades americanas no concuerdan con la política del gobierno israelí de Netanyahu y con lo que está ocurriendo en Medio Oriente.



Ahora bien, la libertad de expresión es un derecho fundamental de las sociedades democráticas de Occidente. Es un derecho por el que vale la pena luchar y defenderlo ante los ataques de movimientos extremistas.



Pero, parece indispensable también reconocer que existen límites. Cualquier llamado a violencia contra individuos o grupos, o la expresión de odio o exclusión, no pueden hacer parte de ese derecho. Es así, como los centros académicos de la primera potencia mundial no se pueden permitir abrir las puertas al extremismo. Porque se debe recordar que la libertad es siempre la libertad del que piensa diferente.



Rafael Herz

Analista internacional.