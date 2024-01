Liderazgo y paz en Medio Oriente

El 2024 comienza con una gran incertidumbre sobre la posible expansión del conflicto en Medio Oriente. Por un lado, los "proxys" de Irán, grupos terroristas financiados por el régimen fundamentalista, han venido ejecutando acciones bélicas en varios sitios. Así, más allá del conflicto entre Israel y Hamás después del ataque cruel del grupo financiado y equipado por Irán, Hezbollah en el Líbano y los Houthis en Yemen, han buscado crear más zozobra en esa región. A eso se suma los ataques directos de Irán contra grupos separatistas en Siria y Pakistán.



Independiente del análisis profundo, histórico, y humanista que se requiere para entender y buscar soluciones al conflicto entre Israel y el pueblo palestino, ha quedado claro que el interés y el peligro de la expansión del conflicto, está basado en las actuaciones de Irán. El régimen autocrático y fundamentalista de ese país ha logrado construir una red de grupos armados ilegales que han logrado obstaculizar los intentos de paz, y expandir focos de conflicto.



La incursión, matanza y secuestro de civiles por parte de Hamás logró evitar el acuerdo de paz, tan anhelado, entre Israel y Saudí Arabia, los dos rivales de Irán. Los recientes ataques de los Houthis a los barcos de carga occidentales que navegan por el Mar Rojo no sólo involucran a Estados Unidos y Gran Bretaña al conflicto, sino que tienen consecuencias económicas. Los impactos sobre las cadenas de suministro y por ende en la lucha contra inflación aún no son previsibles. Los Houthis han sido un grupo rebelde chiita con un papel clave en la guerra civil de Yemen, y ahora son la herramienta de Irán para ampliar la crisis.



Ahora bien, está claro que, ante estos intereses y estas alianzas complicadas, se requiere de líderes que pueden mostrar y demostrar entereza, claridad, autoridad, y honestidad.



Y ahí nace la dificultad. Los ejemplos actuales incluyen a Netanyahu en Israel, líder con ambiciones particulares y con múltiples acusaciones de corrupción, los "proxys" corruptos de Irán que piensan en su enriquecimiento y no en el bienestar de la población, y el mismo Irán con su posición antidemocrática y sin consideración por el respecto a los Derechos Humanos. La paz en Medio Oriente requiere de un proceso largo y de líderes dispuestos a ceder en pretensiones particulares para lograr un bien mayor.



El gran problema que se vislumbra es que un liderazgo de Trump en Estados Unidos no logrará ni detener las pretensiones fundamentalistas y desestabilizadores de Irán, ni presionar cambios en el liderazgo israelí, ni mucho menos ser un ejemplo del respeto por las reglas democráticas y la protección de los Derechos Humanos.



La esperanza es que, en el tiempo que queda, la administración Biden logré imponer un liderazgo que permita, al menos, un cese al fuego duradero, y esperar si las elecciones en la Unión Americana permiten cimentar esos criterios, o, por el contrario, Trump asume lo que muy probablemente sería un rol con menos probabilidades de calmar ánimos y hacer ajustes que permitan pensar en la paz en esa región.

RAFAEL HERZ

​Analista internacional