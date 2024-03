Liviandad y crueldad

El pasado domingo se entregaron los premios Óscar y dos películas resultaron ser protagonistas. El premio a mejor película de Estados Unidos se lo llevó ‘Oppenheimer’ sobre la vida del inventor de la bomba atómica. El premio a mejor película extranjera (británica y polaca) fue para ‘Zona de Interés’, sobre la vida de la familia del comandante del campo de concentración de Auschwitz, Rudolf Hoess al lado de este símbolo de la inhumanidad.



Oppenheimer, a pesar de que señaló que la decisión de lanzar la bomba sobre Nagasaki y Hiroshima fue netamente política y no asumió responsabilidad frente a esos hechos, sí tuvo muchas dudas frente a su legado. Tanto fue así que llegó a mencionar que el poder de las armas nucleares podría desencadenar la destrucción propia de la humanidad. Oppenheimer, más que orgulloso con su logro y a pesar de así evitar que los Nazis tuvieran acceso a la bomba atómica antes de los Estados Unidos, sintió más tormento que felicidad con su invento.



‘Zona de Interés’, por el contrario, nos recuerda que la crueldad y la maldad conviven muy cercano a la liviandad de una vida cotidiana. Hoess y su familia celebraban cumpleaños, plantaban verduras y flores en un jardín, los niños jugaban en su casa, mientras las imágenes muestran las chimeneas con el humo de las cámaras de gas donde se llevaba a cabo el exterminio de millones de inocentes judíos, comunistas, homosexuales, o gitanos. Mientras la esposa del cruel y nefasto comandante de Auschwitz conversaba sobre banalidades con sus amigas, a pocos metros se escuchaban disparos, gritos, y llantos, que simbolizaban con mero sonido la lucha por sobrevivir al genocidio más brutal de la humanidad.



Esta película, lenta en su desarrollo, con poca acción, y sin una historia a la que normalmente estamos acostumbrados en el cine moderno, deja un impacto duradero. Nos reitera que el crimen y la atrocidad están al lado de la insoportable liviandad del ser, como diría el escritor Milán Kundera. Hoess, en una escena de la película, recibe a unos comerciantes, que le demuestran como instalar un ‘sistema más eficiente’ para el funcionamiento de las cámaras de gas, y así lograr el asesinato de más presos en menor tiempo. Gestión macabra de un ‘empresario de la muerte’. Y, Hoess, luego, se siente orgulloso de que el plan de Hitler y Himmler de trasladar y asesinar a más de 700.000 judíos de Hungría a Auschwitz lleve su apellido como nombre.



Es así como no podemos desconocer que los más atroces hechos requieren de acción de quienes los rechazamos. No es suficiente reconocer que los criminales, los autócratas, los dictadores y sus secuaces existen y viven una ‘vida normal’. Es necesario denunciarlos y evitar que puedan actuar como la familia de Rudolf Hoess. No pueden ni deben llevar a cabo una cotidianidad al lado de la crueldad de sus actos. Y ‘Zona de Interés’ nos recuerda también que nosotros tampoco podemos ser livianos y evasivos ante las crueldades que ocurren muy cerca a nuestras propias cotidianidades.



RAFAEL HERZ

​Analista Internaciona