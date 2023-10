Quienes nos ocupamos del análisis económico o de asuntos públicos, a veces escribimos con el objeto de mostrar hacia dónde va la economía, cuáles son los riesgos que enfrentamos y el impacto de decisiones que son probables. En ese ejercicio a veces hay aciertos, y muchas veces errores.



Cuando hay un cambio de gobierno tan radical como el que ha experimentado Colombia, esa capacidad de proponer hipótesis predictivas, lo que algunos llaman prospectiva, se vuelve más difícil. La importancia de la prospectiva radica, entre otras razones, en que la inversión, como diría Keynes, es un ejercicio de anticiparse al consenso y la prospectiva es, por naturaleza, un ejercicio de consenso.



Los siguientes son algunos de los errores de prospectiva, situaciones que no vimos venir, o que, por lo menos, no llegaron a ser consenso.



La economía se estancó. No sólo el crecimiento económico es casi nulo, sino que muchos grandes sectores de la economía -industria manufacturera, construcción, vivienda, comercio- están ya en recesión: su capacidad de generación de ingreso, medida por el valor agregado y las ventas, así como el empleo, se está contrayendo.



El extraordinario crecimiento hasta diciembre sí fue un rebote de la recesión de la pandemia y no estamos en un nuevo régimen de mayor crecimiento económico.

La confianza no se recuperó por completo.



La reciente pérdida de valor de los títulos de deuda del gobierno nacional, la deuda soberana, en la que se invierte buena parte de los ahorros de inversionistas colombianos y donde llegan ahorradores del exterior a confiarnos su plata- muestra que la desconfianza se mantiene, como también lo muestra la prima de riesgo que debemos pagar los colombianos y las empresas del país por la deuda externa, y que sigue siendo muy superior a la de Chile, Perú, México.



El nuevo gobierno no generó confianza y la reforma tributaria sí afectó la confianza de los inversionistas, apretando severamente las finanzas públicas por ese mayor costo de la deuda.



La inflación de precios al consumidor ha caído más lento de lo esperado, con una significativa contribución de la inercia que tienen los precios, tanto por mecanismos de indexación que los últimos gobiernos se han negado o no han podido corregir -en las tarifas de energía a los hogares, por ejemplo- como por una inflación defensiva, las empresas que pueden porque enfrentan menos competencia, suben los precios para anticiparse a aumentos de salarios y de impuestos a los alimentos.



Finalmente, la ruptura de la coalición de gobierno con la salida de los ministros más experimentados en asuntos nacionales no debilitó el gobierno en su capacidad de trámite de las reformas. Al contrario, el gobierno logró eliminar la razonable diferencia interna que pudo hacer mejores reformas y fortaleció a radicales del gabinete (aun cuando creó un discreto bloque de tranquilos y razonables). Nos dejamos distraer y la distracción nos costó y nos seguirá costando. Que no nos pase de nuevo.



Jorge Restrepo



Profesor de economía, Universidad Javeriana

X: @jorgearestrepo