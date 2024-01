Los rezagos de la conquista

Probablemente, aún le deslumbre un extranjero que nos visita. Podría ser por el tono de piel, dialecto o costumbres, entre otras.



Es por eso por lo que en las empresas se da mayor relevancia a personas, que literalmente, vienen a ‘colonizarnos’ con sus experiencias o casos de éxito, o simplemente, porque hablan otro idioma, lo que pone en desventaja a quienes juegan de locales.



La razón de esta desafortunada situación podría remontarse a la conquista, y para ejemplificarlo, comparto un párrafo del diario de Colón cuando desembarcó con sus soldados, y hombres y mujeres Arawak, llenos de asombro, nadaron para acercarse a esos extraños barcos que llegaban a sus playas.



Colón escribió: “nos trajeron loros, algodón, lanzas y muchas cosas más, que cambiaron por vidrio y cascabeles. Intercambiaron lo que poseían. Eran bien formados, no llevaban armas, y no las conocían, porque les mostré una espada, la tomaron por el filo, y se cortaron por ignorancia. Sus lanzas están hechas de caña. Serían buenos sirvientes. Con cincuenta hombres podríamos subyugarlos y obligarlos a que hagan lo que queramos, pues, creen que venimos del cielo”.



¿No le parece algo similar al deseo de llevar a las empresas personas que vengan “del cielo”, para que deslumbren con sus palabras y casos de éxito a trabajadores, que, en la mayoría de los casos, no ha salido de su propia ciudad?



Bajo esta premisa resulta mucho más atractivo traer un “conquistador” que darle la oportunidad a gente, que en su ciudad o en su país se ha formado para estar no solo al mismo nivel, sino con la ventaja de conectar mejor con la audiencia por la cercanía cultural.



Este mal, no es solo latinoamericano.



La frase: “Nadie es profeta en su tierra” también les aplica.



¿Qué pasaría, si más allá de pensar de dónde viene la persona que será conferencista o asesor, le preguntamos qué tanto conoce nuestra realidad cultural?



Porque, así como sucedió con Colón, los indígenas se acercaron con una genuina hospitalidad y fueron vilmente abusados todo por la ambición de encontrar oro. ¿Y eso no es lo que se persigue, llenar las arcas de oro? ¿Pero a qué costo?



Le invito a que, en esos rigurosos o no, procesos de selección de ese tipo de personas, evidencie su interés de conocer a quién le van a hablar, e inclusive, de conocer su idiosincrasia, verá que la inversión que realizará dará mayores resultados, y no olvide que mucha gente en su ciudad está preparada para brillar y solo usted, puede iluminarlos, con su poder.



JUAN CARLOS QUINTERO

CEO & Founder Gestión de Marketing.