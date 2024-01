Más ejecución

Esta semana el Ministerio de Hacienda publicó el Informe de Ejecución del Presupuesto General de la Nación, que incluye el consolidado del pasado mes de diciembre.

El reporte señala que en 2023 la ejecución total del Gobierno registró 85,5%, mientras que, en términos de recursos para la inversión, este indicador cerró en 70,5%.



Estos números muestran que, con excepción del año de la pandemia de la covid, estos niveles totales no se veían en los últimos 20 años y en cuanto a la inversión, al menos en la última década.



Este consolidado confirma las alarmas que, desde hace varios meses, han venido advirtiendo múltiples analistas acerca del bajo ritmo de ejecución de la administración Petro.



De los 31 sectores que comprenden el Presupuesto, nueve cerraron el 2023 con una ejecución para inversión por debajo del 50%. Estos índices mediocres contrastan abruptamente tanto con un Gobierno urgido de materializar sus promesas de cambio, como con un período en el que la economía colombiana experimentó una fuerte desaceleración.



En paralelo, mientras la favorabilidad de la gestión del presidente Petro y su gobierno caía y el descontento ciudadano aumentaba, de las arcas del Gobierno no fluían eficientemente los recursos para desplegar los programas e iniciativas.



A lo anterior se debe añadir que, gracias a una onerosa reforma tributaria en 2022, la Casa de Nariño está contando con los dineros necesarios para el impulso de sus propuestas de transformación de diversas políticas públicas.



No obstante, queda ratificado que al gobierno Petro le está costando más de lo habitual sincronizar sus discursos con la implementación eficaz de esos cambios prometidos. Esta debilidad en la ejecución se hace todavía más dramática en momentos en que la economía nacional requiere de un plan para para reactivar sus motores apagados.



Una inyección generosa, eficiente y estratégica de recursos de inversión pública sería bienvenida a sectores productivos con anémico desempeño.



Más allá del creciente sentimiento de la Casa de Nariño en torno a que no la dejan “gobernar”, una real amenaza a la popularidad está en una gestión lenta y sin resultados que mostrar.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

