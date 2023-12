Bruce Mac Master, presidente de la Andi, es mi personaje del año. Y a través de el, todos los presidentes y directores de gremios y centros de pensamiento de Colombia. El y ellos, hombres y mujeres, en este momento, en este gobierno, están cumpliendo un papel fundamental: Aportando sensatez, equilibrio, argumentos, posiciones sustentadas, seriedad y oportunidad al debate de las reformas planteadas por el presidente Petro que, en muchos casos, vienen cargadas de radicalismo, ideología, improvisación y que no construyen sobre lo construido, como debería ser.

Personalmente no le tengo miedo al cambio, me gusta. Pero otra cosa es dar un salto al vacío como país en temas tan sensibles como salud, educación, pensiones y asuntos laborales. De aprobarse como están, perderemos décadas de avances sociales. Bruce Mc Master, desde que dio en primera línea una discusión informada sobre la reforma tributaria, ha sido siempre una voz autorizada y oportuna para entender las consecuencias de los proyectos que hoy se discuten en el Congreso.



Esto es un fragmento de lo que dijo la semana pasada sobre la reforma a la salud, aprobada en segundo debate en la Cámara de Representantes: “Están lanzando a Colombia a una crisis en el sistema de salud sin precedentes en forma totalmente irresponsable, quizás solo por seguir una ideología y por intereses políticos y económicos”.



Si en este final de año debemos destacar unas instituciones que están marcando la diferencia, en beneficio de la democracia, son los gremios. Representan por supuesto intereses particulares y esa es su esencia.



En infraestructura, salud, energía, petróleo, en todos los sectores de la actividad económica los encontramos. Pero su responsabilidad va más allá del sector en el que se mueven. Deben ser capaces de mirar intereses nacionales. Enfocar el progreso de Colombia y los colombianos como un todo.



Cuando lo logran, hacen la diferencia. No es una pelea por defender mi tajada del ponqué. Es una batalla porque al país le vaya bien, para que hagamos reformas en donde el centro del debate sean las personas y el bien general. El bienestar de las familias colombianas y el progreso social de la nación.



Hay muchos factores que son necesarios. La capacidad técnica y de investigación que se dé al interior del gremio. La convocatoria para integrar todas las posiciones y vertientes de un debate. La oportunidad para salir a opinar en los medios de comunicación y las redes sociales. La disposición para ceder y hacer sacrificios en función del bien común. La flexibilidad para adoptar e impulsar cambios necesarios.



Como nunca en momentos recientes de la historia de Colombia, los gremios y los centros de investigación y pensamiento, están llamados a hacer la diferencia en los grandes debates nacionales. Es momento de fortalecer su presencia en la vida colombiana. Su aporte es indispensable. Lo que hacen, desde el sector privado, es servicio público. Su liderazgo hoy inspira a muchos ciudadanos.



RICARDO SANTAMARÍA

Analista.