No hay transición sin transmisión

El editorial del lunes pasado de El Tiempo ‘Cuidar a Ecopetrol’, se refiere al “respeto de la independencia de un cuerpo que no debe, ni puede ser un apéndice de la gerencia”. El problema descrito se multiplica en el caso de ISA, a la cual, por razones que nunca se explicaron bien, el gobierno anterior convirtió en una filial de Ecopetrol. Esta última tiene una responsabilidad directa en la elección del presidente de la primera. ISA históricamente tuvo administraciones consecutivas muy afortunadas y un manejo y gobernabilidad notables, pudiendo generar excedentes de caja que le permitieron hacer cuantiosas inversiones dentro y fuera de Colombia, tanto en transmisión, como en concesiones viales, entre otras.



La problemática a la que se enfrenta ISA es compleja. Chris Goodall, experto en nuevas tecnologías de energía, en su nuevo libro Possible: Ways to Net Zero, asevera que el sistema de transmisión de electricidad necesita una modernización masiva si se quiere posibilitar la remoción de combustibles fósiles del sistema energético.



La transición energética hacia energía eólica y solar en la cual está empeñado el Gobierno (que pretende que lidere Ecopetrol), tiene importantes requerimientos técnicos en cuanto al sistema de transmisión, siendo el principal desafío el adecuado planeamiento de las inversiones en nuevos activos de transmisión. Esto va sumado a la implementación de prácticas operativas adecuadas que permitan la incorporación eficiente de estas nuevas plantas de generación.



Cabe resaltar que la generación de esta energía eléctrica a partir de fuentes renovables no se puede controlar, lo cual hace que no sea ‘despachable’ por parte del operador del mercado. En este sentido, la producción puede ser variable y difícil de predecir, lo que hace que, en adición a los requerimientos del sistema de respaldar la demanda creciente de energía, se deba fortalecer la infraestructura eléctrica existente, que fue concebida para operar con generación 100% predecible, con una matriz hidrotérmica.



A la adecuación de un sistema vulnerable que depende más de energía intermitente, hay que agregar las dificultades de producción, como consecuencia del cambio climático y fenómeno de El Niño, haciendo necesaria una diversificación del parque generador en el que coexistan tanto convencionales como renovables.



El llamado de atención que certeramente hace El Tiempo, no menciona los desafíos que se le presentan a ISA, el jugador más relevante en un monopolio natural como la interconexión eléctrica. Los cambios que necesita el sistema para hacer la transición implican un proceso disruptivo e innovador por parte de la Unidad de Planeamiento Minero Energético (Upme), en el cual ISA guarda enorme responsabilidad.



Dentro del sinnúmero de imprevistos a los que estamos abocados como consecuencia de la pretensión de despreciar a los técnicos (política del actual Gobierno), es difícil imaginarnos cómo en este caso, sin su apoyo, será posible proteger, no una sino dos de las empresas más emblemáticas de Colombia.

Salomon Kassin

Banquero de inversión.