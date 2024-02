No más rechazo al sector empresarial

Desconocer la labor del sector empresarial en el desarrollo del país y su aporte a la sociedad, al empleo y a la responsabilidad social, así como a los empresarios micro, pequeños, medianos o grandes y a los inversionistas es ignorar como se mueve la economía de un país y las condiciones de vida de una población.



Para ilustrar mejor este axioma, quiero referirme a afirmaciones hechas por la economista Mariana Mazzucato, asesora e inspiradora del presidente Gustavo Petro, en reciente entrevista de Ricardo Avila en el Foro de Davos.



La doctora Mazzucato es reconocida por los gobiernos que hoy se denominan progresistas, como el nuestro, y hace unas aseveraciones que serían muy oportunas de tener en cuenta por nuestro gobierno.

Destaca en primer lugar que el Estado y el sector privado deben trabajar juntos para conseguir las metas de lo relacionado con lo público, señala que el sector privado tiene un papel clave en los planes y el trabajo.



A estos se deben unir otros conocimientos y disciplinas para saber trabajar con las comunidades.



Los pilares sobre los que descansa su propuesta para el desarrollo son: en primer lugar, abandonar las ideologías en favor de los que funciona, saber trabajar juntos sector privado y Estado; esta es una lección fundamental para nuestro gobierno actual. Alianzas público-privadas con un propósito claro UNA VISIÓN COMUN.



Segundo, capacidades en el sector público, profesionalización de funcionarios, como lo hacen las compañías con sus colaboradores, para poder trabajar juntos, que se entiendan para crear valor. Entonces el rechazo y el despido de los técnicos como ha hecho el Gobierno es un pésimo camino para lograr metas. Lo tercero es que los contratos si importan, por tanto, se respetan. Es un asunto jurídico, la calidad y cumplimiento de las normas, los derechos legales, como la propiedad.



Señala además un pilar adicional: La cocreación, para ayudar a crear soluciones a las grandes insatisfacciones de la gente, si se oyen sus opiniones, son valoradas y tratadas con respeto.



Reflexiona sobre el odio, que no debe ser camino de partida del cambio. No el Estado contra el mercado, ni izquierda contra derecha, ni ricos contra pobres.



“Liderar a partir del amor por la humanidad, no se puede crear el cambio progresista a partir del odio”. Nos aterran los discursos del Presidente y algunos ministros donde destilan odio, por ejemplo, “las carreteras de Antioquia al servicio de los ricos”, la referencia a los empresarios del campo y en general inversionistas y propietarios, como herederos de esclavistas.



En lo que más se está distanciando el Gobierno de las reflexiones de esta economista es lo relacionado con el abandono de las ideologías en favor de lo que funciona y por consiguiente la importancia del sector privado y el trabajo conjunto con el Estado, como es el caso del sistema de salud y la infraestructura.



MARÍA SOL NAVIA V.

​Exministra.