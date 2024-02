Nos marchitamos

El crecimiento de la economía en 2023 en Colombia fue tan bajo que cayó el ingreso por habitante. Si bien la producción se expandió en 0,6%, no alcanzó a compensar el crecimiento de la población: cada uno de los más de 52 millones de colombianos vió caer su ingreso durante 2023 en un poco más de un millón de pesos de hoy. En términos porcentuales la caída del ingreso por habitante fue del 0,4% en 2023.

Es muy raro que ocurra esto en Colombia: pasó en 1958, en 1982-83, en 1998, 1999 y 2000 durante la recesión de finales de siglo, y en la pandemia en 2020. Antes de 1950 no había tan buenas estadísticas, pero probablemente el ingreso por habitante también cayó durante la Gran Depresión. Lo normal aquí es que crezca la economía y el ingreso.



Si bien nos salvamos de estar en recesión “técnica”, pues la economía creció en el último trimestre del año pasado, es malo, muy malo, que el ingreso promedio de los colombianos haya caído en 2023.



La mejor definición de una recesión es la que han acordado los economistas en Estados Unidos: una disminución significativa de la actividad económica, que se extiende por toda la economía y que dura más de unos pocos meses. Así ha ocurrido en Colombia desde comienzos del año pasado: en la industria, comercio, manufactura, construcción y servicios se ha presentado una disminución significativa de la producción, las ventas y el empleo, por varios meses. Si se le resta el gasto público el declive es aún más pronunciado.



La preocupación sobre si estamos o no en recesión viene de que una contracción de la economía reduce siempre el bienestar de las personas, en particular de las más pobres y la clase media. Una recesión aumenta la pobreza y profundiza la inequidad.



La principal causa de esta mala situación está en los menores niveles de inversión, por parte de las empresas, los hogares y los gobiernos, con una caída de la inversión de más del 25%, debido a menos gasto en equipos, vivienda y construcción de infraestructura.



Más que lograr un consenso sobre cómo llamar la situación en la que está la economía, lo urgente, lo importante, hasta imperativo, es cómo revertir esa situación de decrecimiento, para que el ingreso promedio de los colombianos vuelva a crecer.



Con más gasto público, estatización de empresas y servicios no vamos a hacerlo. El miedo a las reformas, pasen o no, terminará deprimiendo más la inversión.



Las exportaciones no responden tampoco a una fórmula mágica, sino al trabajo conjunto de décadas, con las empresas.



Así, la única fuente de crecimiento que nos queda es restablecer la confianza de los hogares y las empresas para sembrar inversión y que florezcan nuevas empresas . Si no lo logramos pronto el futuro será de marchitamiento.



JORGE GONZÁLEZ

​Profesor de economía de la Universidad Javeriana

X: @jorgearestrepo