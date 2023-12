Sin duda que una de las reformas estructurales más importantes que se ha hecho en Colombia es la elección popular de gobernadores y alcaldes, empujada primero por el gobierno de Belisario Betancur y consolidada luego con la Constitución de 1991.

Desafortunadamente, esa semilla de descentralización política no continuó desarrollándose en otros asuntos como el tema fiscal y tributario que verdaderamente son determinantes para el desarrollo y autonomía locales y permitirían menor dependencia de los asuntos locales frente al centralismo, muchas veces agobiante. Lástima, pero es lo que hay.



En esos términos, en solo días, nuevos alcaldes y gobernadores, elegidos democráticamente en octubre pasado, regirán los destinos de sus regiones durante los próximos cuatro años.



Los resultados de las votaciones fueron claros y contundentes y solo hubo casos muy marginales, que no se pueden tomar como una señal para hablar mal o desacreditar el proceso que sin duda es una gran demostración de madurez política y democrática en el país.



Para los mandatarios, no debe quedar duda de las prioridades que deben manejar en la administración de sus comunidades, que seguramente expusieron en su programa de campaña, pero que no resulta repetitivo recordarlo, así no se aplique en la misma intensidad en todo el territorio.



Desafortunadamente, la inseguridad en Colombia ha vuelto y en varias regiones del país, el asunto ha adquirido unas dimensiones dramáticas, pues las cifras de masacres, homicidios, secuestros, extorsiones y asaltos, están haciendo mucho daño. Aunque los medios y las autoridades poco informan al respecto, el número de atentados contra la infraestructura petrolera está llegando a 40 en este año, cifra brutal.



El panorama resulta triste y desolador en varias partes del país, con lo que desesperanza, incertidumbre y miedo de muchas comunidades locales es evidente y lleva a aseverar sin duda que este debe ser el eje central de las administraciones que comienzan ahora en enero, reconociendo que la capacidad operativa de los mandatarios es muy limitada, pero que si deben coordinar el asunto con autoridades regionales y nacionales, en particular con la policía y el ejército y denunciar cuando estas no actúan en concordancia con el reclamo comunitario, sin imponer de dónde provengan las órdenes en contrario.



El caso de las grandes ciudades es distinto, pero no menos preocupante, en el entendido que la inseguridad no resulta de los movimientos guerrilleros que insisten en la violencia o bandas delincuenciales ligadas a la producción de drogas ilícitas, sino de organizaciones y grupos dedicados a los negocios ilícitos de tráfico al menudeo y robos y atracos de bienes de personas o empresas, asesinato y sicariato.



En el caso de Bogotá, reconociendo el esfuerzo de la administración saliente, se espera que el nuevo alcalde siga adelante con las obras en marcha como lo ha prometido, incluyendo el metro y le de un gran empujón a solución de los problemas crónicos de la inseguridad callejera, la movilidad y la confianza ciudadana...y logre quebrar ‘la mala gana’ que le ha mostrado el jefe del gobierno central.



...

PD. No puede ser de otra manera: a todas las familias colombianas, felicidades y prosperidad. 2024 no será fácil, pero no nos queda opción: coraje y ánimo.



MARIO HERNÁNDEZ

​Empresario exportador