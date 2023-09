Educación consciente

Recientemente, invitado por el CESA (Colegio de Estudios Superiores de Administración), estuvo en Colombia, Alfons Cornella, un reconocido consultor en innovación de empresas, dedicado a estudiar cómo se adaptan las compañías a los cambios que hoy vivimos en temas de comunicación. Su planteamiento es simple pero poderoso.



¿Qué es lo nuevo hoy? La aparición de máquinas inteligentes dice, y a partir de allí desarrolla su idea: El desafío es transformar la educación. No hay que resistirse sino adaptarse y hacerlo siendo más humanos.



Esto fue lo que me llamó la atención porque yo esperaba algo relacionado con la adaptabilidad a cambios tecnológicos, algo científico y operativo. Pero habló de seis alternativas para ser más humanos en estos momentos donde, literalmente, la tecnología con todos sus avances, como el Chat GPT, nos atropella: Ser imaginativos, críticos, experimentadores, manuales, sociales y conscientes.



Y esta última cualidad -conscientes- para mi es un atributo espiritual del ser humano. Es la capacidad de percibirnos y entendernos en nuestro entorno, más allá de lo terrenal y material. No es religión, es espiritualidad. Son las creencias que nos dicen que hacemos en este mundo, cual es nuestro propósito, de donde venimos y para donde vamos.



Pienso que al incorporar esta variable en una presentación académica, humaniza su enfoque y le da un sentido integral. Dice además que el reto fundamental de la educación es la curiosidad -hacerse preguntas- y el propósito de esa curiosidad es hacernos más felices.



Llegado a ese punto, en la conferencia de este profesor español pude integrar, por primera vez en mi cabeza, conceptos que permanecían separados: tecnología, educación, cambio y espiritualidad. Soy de los que piensa que uno de los vacíos grandes de la educación en niños, adolescentes y aun de adultos, es la falta de herramientas para gestionar nuestras emociones en un mundo en el que tantos cambios acelerados nos generan ansiedad e incertidumbre. La educación no puede ser solo conocimientos y habilidades para el trabajo. No es casual que los temas de tristeza, depresión y suicidios estén cada vez más presentes. Necesitamos más inteligencia emocional y crítica y menos acumulación de conocimientos.



Si abordamos estos cambios que nos traten las nuevas tecnología de la información de una forma integradora -uniendo ciencia y humanidad- lo que llegue estará bien. Porque es el desarrollo natural del ser humano. Incorporar las emociones en el aprendizaje. Y si metemos la variable felicidad, entendida como un camino en el que ampliamos nuestra consciencia, es una moñona.



Hay varias revoluciones en curso en la educación y si logramos entenderlas poniendo como eje central el ser humano -su desarrollo integral- podremos encararlas con éxito. ‘Inteligencia aumentada’ es un concepto que desarrolla Cornella: Yo lo interpreto, de forma muy personal, como una integración entre ciencia y espiritualidad que en mi perspectiva no son asuntos contradictorios.





RICARDO SANTAMARÍA

​Analista