Asfixia tributaria

Sería irresponsable, pero no improbable, que el Congreso volviera a aprobarle a Petro una reforma tributaria para corregir -según palabras del Ministro Bonilla- un error de la primera.



Se conocen tres cosas de lo que contendrá la reforma: una reducción de la tarifa de impuesto sobre la renta (utilidades) de las empresas, que bajaría al 20% según el Presidente, y al 30% según el Ministro de Hacienda; un aumento de los impuestos a las personas, según ambos; y modificaciones para evitar que las empresas sean utilizadas para enmascarar activos y gastos personales y evadir el pago de impuestos, como hacer pasar una casa de habitación o recreo como de la empresa, según el Ministro.



Finalmente, dice el Gobierno, la reforma no busca aumentar el recaudo total de impuestos.



Una reducción de la tarifa de impuestos sobre las empresas supone dejar de recaudar, cada año, de 2025 en adelante, cerca de 2% de lo que produce anualmente la economía, en una estimación conservadora.



Para que el recaudo se mantenga debe aumentar el impuesto que pagan las personas de altos ingresos. El lío es que la reforma del 2022 ya aumentó las tarifas para quienes más ingresos reciben, niveló por lo alto las tarifas para todo tipo de ingresos y subió la tasa efectiva de impuestos.



Al unir todos los ingresos bajo una sola tarifa, aumentó lo que pagamos por cada peso recibido, sin importar cómo se obtiene el ingreso: el trabajo, arrendamientos o los rendimientos de ahorros e inversiones.



Lo único que aún podría aumentar ahí sería la tarifa sobre dividendos, pero eso ampliará la doble tributación, pues las empresas pagan impuesto sobre utilidades y las personas vuelven a pagar otra vez un impuesto al recibirlas como dividendos. El impuesto que efectivamente pagamos también aumentó, porque la reforma redujo al 25% el porcentaje de los ingresos que son deducibles, es decir, los que no se tienen en cuenta para calcular el impuesto a pagar, y les puso un tope.



No importa si alguien gana 120 o 1.000 millones al año, puede deducir hasta $52 millones para calcular el impuesto.



Estos cambios llevaron a que en algunos casos la tarifa efectiva pasara a la máxima y en otros se doblara el impuesto a pagar.



Es justo que quienes más ganan paguen más, pero es ya imposible seguir subiendo.

Frente a la tercera propuesta, la reforma de 2022 ya puso una tasa de impuestos mínima que deben pagar todas las empresas, de 15%, sobre las utilidades fiscales, que define la ley y son siempre mayores a las comerciales.



La tarea de que una empresa no pase como gastos y costos lo que no tiene que ver con su actividad, le corresponde a la Dian.



En conclusión, esta propuesta de reforma no sólo abriría una tronera fiscal, sino que ampliaría el daño que ya hizo la del 2022.

JORGE RESTREPO

Profesor de Economía de la Universidad Javeriana

En X: @jorgearestrepo