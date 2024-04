Comparaciones

Continúa desatado en redes sociales el uso de las gráficas de la Ocde para comparar a Colombia con otros países, según la necesidad de defender algún argumento y la pelea del momento. Lo que nos lleva a una prudente pregunta: ¿con quién debemos compararnos?



Desde que entramos a la Ocde, sabíamos que estábamos entrando al club de las buenas prácticas en políticas públicas y de grandes resultados, lo que significa que estaremos abajo en muchos indicadores por un buen tiempo.



El lío es que sacar gráficos y tablas de esta organización es muy fácil, más aún bajo el argumento de comparémonos con los mejores.



En resumen, Colombia en 2023 fue el 0,39% del PIB del mundo, siendo la economía número 37 entre 218, según los datos del FMI; fuimos el 0,45% del consumo de los hogares, ocupando el lugar 32. Claro esto cambia cada año, porque nuestro país crece más o menos que otros.



Lo que no cambia mucho es que somos el país número 25 de en superficie y el 27 en población, lo que nos deja ver un reto enorme que tenemos del que se habla poco: nuestra gran extensión y atomización de municipios. (La participación promedio de los 218 países es de 0,45%, lo que nos pone en el 15% más alto de las tablas).



Así, aunque suene antipático, es casi imposible comparar entre países, porque su población, economía, demografía, historia y cultura son diferentes. Por lo tanto, es prudente hacer análisis por persona e incluso por kilómetro cuadrado para poder entender mejor. Colombia tiene una edad promedio de 32,5 años, muy lejana de 41,9 años de Dinamarca, lo que hace que comparar sus sistemas de salud, educativos y tributarios sea un error.



Entre todas las gráficas que diariamente se ven en X sobre comparados de la Ocde, la más llamativa es la de autoempleo, donde el 53% de los colombianos generan su propio empleo, lo que, si es algo atípico y característico de nuestra economía y mercado laboral, que merece un gran estudio, análisis y políticas públicas para aprovecharlo o corregirlo, porque no es del todo claro si esto es bueno o no, según las nuevas tendencias laborales.



La mejor recomendación de indicadores económicos y sociales es compararse con uno mismo. Así nuestra economía es más grande que en 2019, más nuestra producción por persona en 2023 fue menor que en 2022; o bien que la pobreza multidimensional paso de ser de 52,5% en 1992 a 12,9% en 2022, dejando ver el enorme éxito de la Constitución de 1991 y sus instituciones, incluso recibiendo casi 3 millones de migrantes venezolanos mayormente en condición de pobreza.



Estas son historias que tienen sentido, utilidad y con las que podemos tomar decisiones, ya que seguir comparándonos con los países nórdicos con poca población y territorio, es como comparar café con cebada.

CAMILO HERRERA MORA

Fundador de Raddar