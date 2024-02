El cambio es con inversión

Hace algunos meses, en una conversación, Diego, un amigo chileno, con asombro me expresó su sorpresa sobre cómo los empresarios colombianos logran atraer inversión extranjera al país. Al revisar los datos, le sorprendieron las cifras y la complejidad del escenario fiscal para los inversionistas, especialmente cuando el Presidente en escenarios internacionales ha declarado su decisión de no firmar más contratos para la exploración y producción de energéticos tradicionales, así como el anuncio de la no más licencias para la extracción de carbón.



A propósito, en estas líneas, quiero resaltar la labor de los líderes empresariales y sus equipos, que, con determinación, frente a Juntas Directivas en diferentes partes del mundo presentan proyectos y justifican el por qué invertir en Colombia y sus regiones, sigue siendo una decisión valiosa. Estos líderes no solo defienden sus propuestas, sino también la idea de que las inversiones extranjeras directas pueden generar oportunidades significativas, propiciando cadenas productivas que transforman la realidad de numerosas familias.



La inversión extranjera directa, según el Banco de la República, no solo aporta a la transferencia de tecnología, sino también a la formación de capital, la competitividad, la cualificación de la mano de obra y el bienestar en las regiones.



De acuerdo con el Emisor, el sector minero generó US$866 billones en los tres primeros trimestres de 2022, pero en 2023 se registraron US$3.005 billones en inversión extranjera directa (IED), un crecimiento del 200%. Ese hecho es de suma importancia para el país en términos de inversión. En este sentido, se destacan, líderes del sector minero, como Claudia Bejarano, presidenta de Cerrejón, y Alejandro Jiménez, Country Manager de Aris Mining Colombia, quienes han liderado diversos procesos para lograr atraer la anhelada IED para el país.



Entre tanto, la industria del petróleo y gas, uno de los sectores más importantes para el país, cuenta con líderes como Bernardo Ortíz, presidente de Sierra Col Energy; Oscar Bravo, presidente de Terpel; Charles Gamba, CEO de Canacol Energy; Sylvia Escovar, presidenta de Geopark, entre otros cientos, que trabajan con sus equipos en busca de formas para atraer y promover la inversión extranjera. Al tiempo, a través de sus compañías, contribuyen en la exploración de energéticos que garantizan la soberanía energética del país.



Estos visionarios, a partir de proyecciones materializadas, logran promover cambios e iniciativas en ámbitos sociales, educativos, ambientales y de infraestructura con alto impacto en el desarrollo de las comunidades locales en los últimos años.



La inversión extranjera directa es esencial para el país, por lo que se necesitan más líderes empresariales de otros sectores que se unan a la misión que lleva un alto impacto para la transformación de los territorios de Colombia. Presidente Petro, estoy convencido de que el cambio y la prosperidad en las regiones será más rápido si estos compatriotas tienen mejores escenarios que den certidumbre jurídica y confianza ainversionista, esta es la medida urgente que requieren las industrias y los colombianos para construir el país que merecemos.



JHAN RIVERA

Founder Chairman of board · MONODUAL.