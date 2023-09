El dilema español

España se encuentra ante un dilema después de las elecciones parlamentarias que no permitieron establecer una mayoría clara que asegure la elección del presidente de gobierno en el marco del sistema parlamentario.



Las pasadas elecciones dieron como claro ganador al conservador Partido Popular (PP) al sumar 47 escaños en comparación con las elecciones del 2019, mientras que el Partido Socialista (PSOE, centroizquierda), actualmente liderando el gobierno bajo Pedro Sánchez, pudo obtener 2 escaños adicionales. Al mismo tiempo, los dos partidos extremos que formarían potenciales coaliciones con los partidos centristas perdieron de manera sustancial.

Así, el partido de extrema derecha, Vox, perdió 19 puestos. El grupo de extrema izquierda, que pasó del nombre ‘Podemos’ a ‘Sumar’, y que hace parte del actual gobierno, sacó 7 escaños menos. Con estos resultados los grandes partidos tradicionales no pueden gobernar aún con esos partidos extremistas, porque no llegan a los 176 escaños que son la mayoría necesaria para elegir al presidente de gobierno.



Como es tradición, el rey le dio al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la primera opción para formar el gobierno dado que fue el más votado. Sin embargo, dado que no parecen existir opciones de que los partidos nacionalistas se unan al PP, no es probable que Feijóo obtenga las mayorías para ser elegido.



Por otro lado, para que Sánchez pueda seguir gobernando, necesita el apoyo de los independentistas catalanes y parece estar dispuesto a ceder ante dos solicitudes que suscitan dudas sobre su legalidad y constitucionalidad: la amnistía para los dirigentes catalanes acusados de rebelión, y un referendo de obligatorio cumplimiento sobre la independencia de Cataluña.



El sistema parlamentarista exige que se formen mayorías a través de coaliciones y alianzas, y que hagan acuerdos alrededor de planes de gobierno. En ese sentido, una opción podría ser que los dos partidos centristas (PP y PSOE) se unan alrededor de unos mínimos, comunes denominadores. En Alemania, país con el mismo sistema, los dos partidos grandes, el socialdemócrata y el democratacristiano decidieron, en su momento, gobernar con amplia mayoría para evitar las coaliciones con los partidos de extrema derecha y/o izquierda. Sin embargo, en España esa opción no parece estar en las apuestas de los dirigentes del PP o del PSOE.



Así, las dos opciones más probables serían que el PSOE ceda ante las exigencias de los independentistas catalanes. Ese escenario podría culminar en una dolorosa desaparición de la España federal que ha permitido amplia autonomía a las provincias pero ha evitado la independencia. El otro escenario serían nuevas elecciones en diciembre para buscar mayorías sin el apoyo nacionalista.



Para muchos lo que está ocurriendo en España es señal de inestabilidad y de debilidad. Pero, por el contrario, lo que aparece del dilema español, es que saldrán mayorías con acuerdos y ajustes que permitirán que no se propongan políticas extremas, o en su defecto, tendrán que ser reversadas ante nuevas mayorías en próximas elecciones. Se trata más bien de la fortaleza de un sistema cuyo gobierno requiere mayorías parlamentarias para ser elegido y poder gobernar.



RAFAEL HERZ

​Analista internacional